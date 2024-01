Pour cette 12ème journée de Top 14, notre rédaction ne prévoit qu'une victoire à l'extérieur, celle de La Rochelle à Pau. Toulouse, Perpignan ou Montpellier devraient s'employer pour sortir victorieux de ce dernier week-end avant la Champions Cup.

Pau - La Rochelle

Les Maritimes ont-ils enfin lancé leur saison face à Toulouse ? Avec leur succès bonifié, les doubles champions d'Europe se sont relancés en Top 14 tout en retrouvant leur guide Grégory Alldritt. Suffisant pour inquiéter les Palois, invaincus au stade du Hameau depuis le début de saison ? La rencontre devrait être irrespirable jusque dans les ultimes minutes et les Rochelais pourraient bien faire tomber les Béarnais dans leur antre...

Notre pronostic : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Pau

Perpignan - Oyonnax

Les Catalans sont revigorés par leur exploit à Castres. Impressionnants de courage et de pragmatisme, les hommes de Franck Azéma ont pris cinq points d'avance sur Montpellier, lanterne rouge du championnat. Dans un stade Aimé-Giral qui s'annonce bouillant, les Sang et Or devraient assurer le spectacle devant leur public et confirmer leur succès à Pierre-Fabre face à un concurrent direct pour le maintien.

Notre pronostic : victoire de Perpignan

Bordeaux-Bègles - Bayonne

L'UBB est le tube de l'hiver. Impitoyables face à Clermont, les Bordelais marchent sur l'eau depuis le retour de tous ses internationaux. Actuellement deuxièmes du Top 14, les Girondins ont une occasion en or de conforter leur place, a minima. D'autant que plusieurs cadres devraient être de retour à l'instar de Damian Penaud, Matthieu Jalibert ou Louis Bielle-Biarrey. Chaban-Delmas devrait encore une fois se régaler...

Notre pronostic : succès bonifié de Bordeaux-Bègles

Stade français - Clermont

Après s'être manqués à Toulon, les Parisiens retrouvent toutes leurs armes contre l'ASM, à Jean-Bouin. Cinquième du championnat, le Stade français devra faire sa loi à domicile et ne pas concéder un deuxième revers dans son antre. Vexés, les Clermontois débarqueront à Paris avec l'ambition de gâcher le début d'année des Soldats Roses. Dans un match qui promet d'être tendu jusqu'au bout, les hommes de Laurent Labit devraient arracher la victoire d'une courte tête.

Notre pronostic : victoire du Stade français, bonus défensif pour Clermont

Racing 92 - Castres

Minés par une défaite largement regrettable à Bayonne, les Racingmen doivent absolument se rebeller contre le CO. Toujours leaders, les hommes de Stuart Lancaster ont également besoin de se rassurer une semaine avant la Champions Cup, l'un des objectifs majeurs du club. Castres sort de deux défaites frustrantes et devra s'employer pour contenir les assauts franciliens...

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Toulouse - Lyon

Le champion de France en titre retrouve tous ses cadres après avoir fait largement tourner son effectif à La Rochelle. La réception du Lou tombe à pic pour les protégés d'Ugo Mola qui chercheront à se rassurer avant de poursuivre leur campagne européenne. Lyon, accablé de joueurs blessés, tentera de rivaliser dans une terre bien hostile depuis le début de saison. Mais les Toulousains ont trop besoin de points et pourraient se défouler sur les Lyonnais.

Notre pronostic : victoire bonifiée pour Toulouse

Montpellier - Toulon

L'affiche du dimanche soir oppose le MHR de Bernard Laporte au RCT de Pierre Mignoni. Bons derniers du Top 14, les Cistes jouent une partie de leur saison en accueillant les Varois. La victoire est obligatoire pour le groupe de Patrice Collazo mais les Toulonnais ont l'occasion d'enfoncer les Héraultais dans les profondeurs du classement. Le MHR devrait tout de même s'offrir un succès au forceps mais capital pour la suite de son aventure.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Toulon