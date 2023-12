Face à Toulouse , les Maritimes ont retrouvé leur suprématie devant et un peu de confiance collective. Un sursaut qui mérite évidemment confirmation.

À La Rochelle, l’année s’est achevée comme elle avait débuté : par un large succès à la maison face à un rival toulousain remanié. Mais si les Maritimes avaient dû se « contenter » d’une victoire par quatre points le 7 janvier dernier (30-8, trois essais à un), ils ont cette fois affiché suffisamment de maîtrise pour orner leur résultat d’un bonus déterminant à plus d’un titre : car il permet aux champions d’Europe de revenir à un point de leur adversaire du soir et, encore plus, car il ajoute une dose de confiance bienvenue à un collectif en quête de toutes les ondes positives envisageables.

"On est satisfaits et soulagés, l’équipe remonte au classement et renoue un peu avec la confiance", résumait avec à propos Sébastien Boboul. Après trois défaites qui auraient pu - voire dû - se solder en victoires, Tawera Kerr-Barlow et ses partenaires ont retrouvé le chemin du succès en se retrouvant eux-mêmes : "On a tous essayé de monter le curseur individuellement", évoque un Judicaël Cancoriet encore tranchant. Ça s’est ressenti collectivement : "Nous n’étions pas sur une période de très grande confiance mais on sait que l’on a des forces, relève un Paul Boudehent aussi à son avantage. La chance qu’on a, c’est qu’on ne part pas de rien. L’équipe a des certitudes devant, notamment sur les mauls. Ça nous a aidés à avoir de l’avancée." D’autant plus face à un pack rouge et noir rajeuni et remodelé.

"Nous avons tout en main"

Samedi soir, tout ou presque est rentré dans l’ordre côté rochelais : la mêlée et la touche ont carburé, le réalisme était de retour et la défense a répondu présent. De loin et avec toutes les précautions d’usage, la prestation a des airs de déclic : "Nous cherchons un match référence depuis quelque temps. Est-ce que c’est celui-ci ? Je ne sais pas. Il y a en tout cas de très bonnes choses à conserver."

À réaffirmer dès samedi à Pau où les troupes de Ronan O’Gara tenteront de décrocher un premier succès en déplacement cette saison. "Il faut qu’on soit plus précis dans notre jeu pour aller faire un résultat à Pau et valider cette victoire, se projette Sébastien Boboul. Si l’on passe à travers, la confiance repartira." Si la bascule s’opère, en revanche, le Stade pourrait réintégrer ou au moins tutoyer le top 6 : "Malgré un début de saison très moyen, on n’est pas loin." Comptablement et rugbystiquement parlant. Paul Boudehent le premier y croit dur comme fer : "Nous avons fait de très grandes choses ensemble et on a encore toutes les clés pour réussir. Nous avons tout en main. Ça va le faire, on en est tous profondément persuadés." Place aux actes au Hameau pour ce qui sera, dans tous les cas, un tournant de la saison maritime.