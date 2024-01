Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant Rouen à Mont-de-Marsan dans le cadre de la 15e journée de Pro D2.

Pour se maintenir, les victoires à domicile sont désormais impératives pour les Rouennais qui pointent à 12 points de Soyaux-Angoulême premier non relégable.

Les Montois sont toujours dans le coup pour accrocher un barrage à domicile mais enchaînent le bon et le moins bon depuis six rencontres avec trois victoires et autant de défaites.

La rencontre sera arbitrée par M. Noirot, assisté par M. Charleroy et Daste.