Avant la réception de Montauban, qui clôturera la phase aller, l’expérimenté talonneur explique les points sur lesquels le club landais va devoir être vigilant en 2024, et les secteurs où l’USD va pouvoir continuer d’insister.

C’est à une intéressante onzième place que l’US Dax (29 points) a terminé l’année civile 2023 et c’est avec cinq unités d’avance sur le Biarritz olympique (15e, potentiel barragiste) que le club landais va attaquer 2024. Les hommes de Jeff Dubois vont finir la phase aller, vendredi, avec la réception de Montauban. Derrière, il leur restera quinze matchs pour tenter de sauver leur place en Pro D2. L’expérimenté Maxime Delonca (35 ans) fait le point sur les forces, les faiblesses et les points sur lesquels son équipe doit rester vigilante en cette année 2024.

Le souhait : être invaincu à la maison

Dax a perdu deux matchs à la maison cette saison, contre les deux premiers de la poule (Provence Rugby et Vannes). Sinon, les Landais sont sortis vainqueurs des rencontres face à Grenoble, Colomiers, Mont-de-Marsan, Nevers et Valence Romans. Ils restent sur trois succès de rang à Maurice Boyau, une série qu’ils tenteront de poursuivre. "En 2024, on voudra rester invaincu à la maison, dit Delonca. C’est très important pour le maintien. On veut aussi se faire plaisir à nous, en termes de jeu, ainsi qu’aux gens qui nous supportent".

Ce qui rassure : L’adaptation tout terrain

Dax a réussi à battre des équipes sur des terrains secs, d’autres dans des conditions climatiques compliquées. "Notre équipe est capable de déplacer le ballon, rappelle Delonca. Nous avons aussi prouvé que nous étions performants sur les ballons portés et nous avons une mêlée sérieuse, avec une charnière qui alterne le jeu à la main et au pied de manière très performante. Il y a une alchimie entre les joueurs, peu importe qui joue, il se sent bien au niveau du collectif dacquois".

Dax devra monter le curseur dans le domaine du jeu au sol. Icon Sport - Icon Sport

Le secteur où des progrès sont attendus : Le jeu au sol

Delonca, souvent à la pointe du combat, le sait. Une bonne conservation des ballons en attaque est une clé importante pour lancer ses offensives. "En 2024, il faut s’améliorer dans le jeu au sol, demande le talonneur. On se fait gratter beaucoup de ballons. Les soutiens sont donc à améliorer, les libérations de balle également, pour déplacer plus vite les adversaires et les déstabiliser".

Le point de vigilance : Les fins de bloc

L’USD a eu du mal, récemment, sur le dernier match de ses blocs. Un axe de progression clairement identifié en interne. "Il faut qu’on s’améliore là-dessus. À chaque fois, on a lâché le dernier match qu’on a eu à jouer. C’est dommage, c’est là où on peut prendre des points, quand les équipes se relâchent parce que les vacances arrivent. Nous n’avons pas été invités à Béziers ou Aurillac, parce que nous avons lâché", regrette l’ancien joueur de l’Aviron. Reste à savoir, maintenant, comment son équipe gérera la seconde partie du championnat, où le rythme de quatre ou cinq matchs par bloc fera son retour, alors que sur le début de saison, la Coupe du monde a empêché une certaine continuité. "Il y aura moins de repos, on reprend un format classique, poursuit Delonca. Même s’il y a beaucoup de rotations, nous n’avons pas un effectif énorme et une blessure est vite arrivée. La condition physique sera un élément clé de la seconde partie de saison".

Le côté extra-rugby qui fait du bien : Maurice Boyau évolue

L’US Dax a fait visiter, jeudi soir à ses partenaires, le nouvel espace Roger Junca. Situé derrière les tribunes, il contient un salon d’hospitalités, des loges et sera utilisé comme bodega après les matchs. "Le président Gufflet et le directeur général avaient annoncé, en début d’année, qu’ils voulaient que le club évolue, rappelle Delonca. C’est très bien. La Bodega, derrière les poteaux, vient d’être terminée. Nous allons avoir une nouvelle salle de vie. Pour nous, c’est important. On voit que les choses bougent et l’ambiance est, aujourd’hui, au beau fixe, si on la compare à celle qu’il y avait lors des deux premières journées du championnat".