Le troisième ligne aux 74 sélections avec le XV de la Rose aurait été approché par un club japonais. De son côté le club des Saracens aurait proposé un nouveau contrat à l'international anglais. Un dilemme de taille semble donc se dessiner pour Billy Vunipola.

Ces derniers temps de nombreux joueurs font le choix de s'exiler. En ce qui concerne les clubs anglais et au vu de leurs situations financières, pas mal de joueurs ont des envies d'ailleurs et se retrouvent notamment dans le viseur du championnat français ou japonais. Cette fois, c'est l'international anglais Billy Vunipola (74 sélections) qui attire les regards. Selon les informations de Mail Sport, des discussions auraient été engagées avec le Tokyo Sungoliath. Le club japonais qui évolue en Japan Rugby League One serait intéressé pour faire venir le plus jeune des frères Vunipola et s'offrir de ce fait un nouvel international après Cheslin Kolbe ou encore Sam Cane.

Une offre des Saracens

Mais la tentation d'une aventure au Japon n'est visiblement pas le seul choix qui s'offre à Billy Vunipola. Toujours selon les informations de Mail Sport le troisième ligne aurait également reçu une offre pour prolonger son contrat avec les Saracens. Deux choix s'offriraient donc à lui mais si Vunipola faisait le choix de choisir le pays du soleil levant il devrait faire une croix sur le XV de la Rose.

Pour rappel, les internationaux anglais ne sont éligibles à la sélection que s'ils jouent en Angleterre. Le dilemme serait donc de taille pour le joueur de 31 ans qui fait face à la concurrence en équipe nationale. Pendant la Coupe du monde c'était Ben Earl qui avait été préféré par Steve Borthwick au poste de numéro 8. Billy Vunipola n'avait débuté qu'une seule rencontre en tant que titulaire face au Chili... Reste à voir si malgré tout Billy Vunipola cédera à la tentation de l'Extrême-Orient.