Ce dimanche, le Montpellier de Bernard Laporte recevra le Toulon de Pierre Mignoni (21h05). Pour les retrouvailles entre les deux hommes, dans le même staff à Toulon, tentez de retrouver les compositions de la finale de Top 14 2012 entre leur RCT et le Stade toulousain.

Pierre Mignoni et Bernard Laporte se connaissent très bien ! Ils ont fait partie du même staff de 2011 à 2015, assistés d'Olivier Azam puis de Jacques Delmas. Ensemble, ils ont remporté trois Champions Cup consécutives (2013, 2014, 2015) et ont fait le doublé avec le Top 14 en 2014. Ce dimanche, à l'occasion de la rencontre entre Montpellier et Toulon (21h05), Bernard Laporte, désormais bras droit de Mohed Altrad dans l'Hérault accueillera son ancien protégé, directeur du rugby au sein du club varois.

Souvenez-vous, dès leur première année ensemble, en 2012, ils avaient amené les Varois en finale de Top 14, où ils s'étaient inclinés 18-12 contre le Stade toulousain. C'est l'occasion pour vous de faire appel à vos souvenirs de ce duel 100% rouge et noir pour tenter de retrouver les 23 joueurs de chaque équipe !

Si le quiz s'affiche mal, veuillez cliquer ici pour jouer. Bonne chance !