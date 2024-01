À la recherche d'un talonneur avec le départ de Mickaël Ivaldi à Toulon, le Stade français aurait trouvé son homme. Selon nos informations, Gaëtan Barlot serait proche de rejoindre la capitale.

Il y a du mouvement au poste de talonneur du côté de Jean-Bouin. Alors que Mickaël Ivaldi (33 ans) rejoindra Toulon la saison prochaine, le Stade français aurait enfin trouvé un remplaçant à celui-ci. Selon nos informations, le talonneur international du Castres olympique Gaëtan Barlot (26 ans, 7 sélections), en fin de contrat dans le Tarn, serait en effet tout proche de rejoindre les soldats roses la saison prochaine. Si l’affaire était conclue ces jours-ci, ce serait un bien joli coup réalisé sur le marché des transferts par les dirigeants parisiens.

En concurrence avec Peyresblanques

L'Auvergnat a été formé à Clermont-Ferrand avant de se révéler à Colomiers (2017-2020). Après avoir rejoint le CO, il est devenu un joueur international en disputant les trois rencontres de la tournée en Australie, puis en participant à la victoire contre les All Blacks en 2021 et à trois rencontres du Tournoi des 6 Nations en 2023.

Au Stade Français, il serait en concurrence avec Lucas Peyresblanques, alors que, selon All Rugby, Laurent Panis et le jeune Mamoudou Meïté sont en fin de contrat.