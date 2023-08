Avec Gaëtan Barlot titulaire, les Tarnais ont facilement remporté la troisième édition du trophée Ibrahim-Diarra au terme d’un match de gala qui avait tout d’une fête.

Dans ses plus beaux jours, quand des flaques de lumière inondent le stade, dessinent alentour des géométries de soleil et que le public exalté, magnifique, joue sa partition la plus forte, le rugby est le plus beau sport du monde.

Vendredi, il fallait voir le peuple gaillacois s’enorgueillir de recevoir Castres et Montauban, les deux prestigieux clubs professionnels voisins dans "son" stade Bernard-Laporte équipé pour l’occasion de ses plus beaux atours.

Il fallait voir aussi ce même peuple uni dans la fureur de ses applaudissements au moment de rendre hommage à Ibrahim Diarra, l’ancien troisième ligne passé par les deux clubs et tragiquement décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral en décembre 2019.

La petite histoire retiendra que la troisième édition du trophée en son honneur est tombée dans l’escarcelle de Castres, facile vainqueur de l’USM sur le score sans appel de 54-10. Dans ce match amical entre deux équipes qui n’évoluent pas au même niveau de compétition, l’essentiel était bien sûr ailleurs. Outre les huit beaux essais marqués par Castres, les techniciens tarnais pourront se féliciter de récupérer leur talonneur Gaëtan Barlot, lourdement blessé aux cervicales en avril dernier. "Nous sommes très contents qu’il soit revenu, expliquait Jeremy Davidson au sortir du match. On a géré son temps de jeu, il a fait 20 bonnes minutes. On espère qu’il va continuer à progresser et à gagner de la confiance." Même son de cloche pour Mathieu Babillot, le capitaine du CO : "Je pense que pour lui c’est une énorme satisfaction individuelle. Il revient de loin je suis très heureux pour lui, très heureux pour le groupe. C’est un joueur fondamental pour nous à un poste important. C’est rassurant de voir que l’on pourra compter sur lui à nouveau."

Des recrues castraises acclimatées

Autre enseignement, le niveau des recrues castraises qui ont paru parfaitement acclimatée à leur nouvel environnement. Nathanaël Hulleu, Romain Macurdy, Loris Zarantonello, Pierre Popelin, Joris Dupont ont tous disputé avec succès leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs : "Le stage a bien aidé à les intégrer. On voit bien que ce sont de bons joueurs avec un bel état d’esprit qui vont tout donner pour le CO."

Après le trophée Diarra, cap désormais sur le challenge Vaquerin et le match amical de vendredi prochain, prévu à Lacaune contre Pau. Le staff tarnais devrait en profiter pour resserrer son groupe avant le grand saut dans le bain du championnat. "On avait un groupe de trente-sept joueurs pour ce match, on va sans doute le réduire à trente éléments pour le match à Lacaune. On monte en puissance car le championnat arrivera très vite cette saison."

Avant de basculer définitivement, les Tarnais se sont accordés un dernier moment de détente samedi, avec un passage aux fêtes de Brassac pour la journée d’intégration des recrues.