Face à la presse, le capitaine de Toulon a salué le caractère montré par son équipe pour venir à bout du Stade Français Paris (19-5). Il s'est également félicité des décisions structurelles prises par le club ces derniers mois.

Ces dernières semaines, vous avez perdu en fin de partie. Pourquoi la pièce est-elle tombée du bon côté face à Paris ?

C’est le travail. On n’a jamais perdu confiance en deuxième période. Paris avait une belle équipe, c’était consistant et rude. Même si on a eu des temps faibles, à l’heure de jeu, on a senti qu’on prenait confiance. Le banc a fait du bien, il a donné de la fraîcheur et de la détermination. Le banc a reboosté le groupe même si on a eu un matelas d’avance toute la partie. C’est ça qui nous a permis de remporter le match grâce à un magnifique essai de Leicester. On avait coché ce match. On se devait de l’emporter pour notre public et notre groupe. On fait beaucoup d’efforts depuis plusieurs semaines. Il y a de la satisfaction parce que c’était dur. On le gagne, et c’est aussi important de ne pas leur laisser un bonus défensif. Ce sont des choses qui comptent.

Le match a été tactique, parfois ennuyeux. Avez-vous quand même pris du plaisir ?

Ce n’est pas le match où je me suis le plus régalé de ma vie. Je ne vais pas vous mentir (sourire). C’est un match âpre, mais c’est là où l’on voit le caractère de l’équipe. On a toujours été devant dans ce match. On avait à cœur de conserver ce score. Ça n’a pas été simple, mais le groupe s’est battu en défense. On a toujours su récupérer des ballons malgré des hauts et des bas. On a fini par gagner ce bras de fer grâce à notre envie, notre détermination, et notre banc. C’est vital de gagner ce genre de match. Ça apporte des points. On laisse cette équipe à zéro. On avait une belle équipe en face. C’était vraiment organisé en face. C’est une bonne opération. Je ne sais pas si je dirais qu'on a gagné moche, mais ce n’était pas spectaculaire. On a regagné. On en avait besoin. On progresse, même si c’est difficile tous les week-ends.

On a senti votre équipe en difficulté en phase offensive…

Les bonnes équipes ont le droit de bien jouer au rugby. C’est une équipe organisée, elle est solide devant. Ça joue simple, mais tout est réfléchi. Cette équipe sait où elle veut jouer. Elle ne veut pas jouer de partout. On a été mis en difficulté. On a marqué au bon moment, on a mis les points au pied. On a été froids pour mériter ce succès.

Un match foufou et pas forcément toujours propre a vu Toulon se défaire du Stade français !



Toulon est assuré de finir l’année civile sur le podium du Top 14. C’est plutôt rare ces dernières années. Qu’est-ce qui a changé au RCT ?

Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis plus d’un an. Le club a pris un virage, je pense que c’est le bon. Des choses se passent en interne. Le club a envie d’avancer. Ce n’est pas toujours facile de faire les bons choix. On prend les bonnes décisions. Les joueurs ressentent que le club va dans la bonne direction. On a évolué dans notre mentalité au sein du groupe. Elle est meilleure que l’an dernier. On travaille mieux. Je ne pense pas qu’il y a un gap énorme, mais c’est mieux. On avance, et c’est peut-être pour ça que le club est bien placé au classement. C’est encourageant. Mais en deux journées, on peut passer de haut et en bas. Même si on est sur le podium, on en veut plus. On ne doit pas relâcher, et on doit être ambitieux. On doit encore plus croire en ce que l’on fait. Il faut avoir conscience de ce que l’on est capable de faire. On doit être conscient que l’on peut gagner. Encore plus ! On doit croire en nous. Ça a manqué parfois, souvent. On travaille là-dessus. On avance.

Vous avez fêté votre 100e avec Toulon, ce soir…

Je ne sais pas si c’est important. Je suis juste content d’avoir gagné. Ma 100e n’est pas importante. Ce soir, je veux remercier le public qui a soutenu l’équipe.