L'année 2023 touche à sa fin, l'occasion de révéler nos dix révélations de la saison. Louis Bielle-Biarrey, Nicolas Depoortere, Posolo Tuilagi... Il y a du talent au mètre carré. Attention, aucun classement n'a été établi, l'ordre des joueurs est aléatoire.

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)

Il y a douze mois, Bielle-Biarrey était "simplement" un joueur rempli de talent, prêt à s'installer confortablement dans le quinze de départ de l'UBB. Mais le talent accélère les choses. Alors, aujourd'hui, le joueur formé à Grenoble compte 7 sélections avec le XV de France après avoir joué la Coupe du monde. Il était notamment titulaire face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Louis Bielle-Biarrey a changé de dimension, et ce n'est qu'un euphémisme de dire qu'il mérite sa place dans ce top 10.

Émilien Gailleton (Section paloise)

Lui a loupé le train pour le Mondial de peu. Mais quelle année de la part d'Émilien Gailleton, qui a connu sa première sélection avec les Bleus cet été en Écosse. Après avoir explosé fin 2022 en première division, le centre palois a confirmé tout son talent ces derniers mois. Certes, il a été malchanceux cet été en ne disputant aucun Mondial, ni celui U20, ni celui des "grands", mais il n'a pas grand-chose à se reprocher. Meilleur marqueur de Top 14 la saison dernière, il est un des cadres d'une formation béarnaise qui marche sur l'eau actuellement. À 20 ans, Gailleton s'est déjà fait un nom.

Marko Gazzotti (Grenoble puis Bordeaux-Bègles)

C'est un peu logique, les champions du monde U20 sont bien représentés dans ce top 10. Gazzotti a lui été élu meilleur joueur de ce Mondial après avoir tout écrasé sur son passage. Quelques jours après le sacre, il a rejoint l'UBB pour découvrir le Top 14 sous les couleurs girondines. Depuis, il a pris part à 6 rencontres en première division (sept ce vendredi face à Clermont). La semaine dernière, il a d'ailleurs marqué son premier essai avec les Bordelo-Béglais. Puissant et agile de ses mains, Gazzotti fait peur à toutes les défenses qu'il croise, et on comprend pourquoi.

Marko Gazzotti a été élu meilleurs joueur du Mondial U20. Icon Sport

Paul Costes (Stade toulousain)

Se faire une place au soleil à Toulouse n'est pas donné à tout le monde. Le centre passé par Colomiers a été un de ces joueurs qui ont profité de l'absence des internationaux pour démontrer qu'ils avaient le niveau pour perdurer au plus haut niveau. Champion du monde des moins de 20 ans cet été avec les Bleuets, Paul Costes incarne l'avenir du Stade toulousain. Avec un Q.I rugby plus élevé que la moyenne et, à seulement 20 ans, il est parti pour faire vibrer les supporters haut-garonnais pendant de longues saisons. Actuellement blessé, il a tout de même pris part à 10 matchs cette année avec la tunique rouge et noir sur les épaules.

Mathis Ferté (Brive)

De cette liste, il est le seul à évoluer en Pro D2 cette saison. Dans une équipe briviste en grande difficulté il y a une dizaine de mois, Ferté a dans un premier temps gagné sa place comme titulaire. Cet été, il a enchaîné les grosses prestations sur une des deux ailes de l'équipe de France des moins de 20 ans. Et désormais, il martyrise les défenses de Pro D2 avec déjà six essais marqués en deuxième division. Âgé de 19 ans, ce petit gabarit est scruté par certains clubs de l'élite en vue d'un transfert. Pas étonnant.

Posolo Tuilagi (Perpignan)

Avec près de 150 kilos sur la balance, Posolo Tuilagi est un monstre physique. Désormais installé en deuxième ligne, le colosse perpignanais est le fer de lance d'une Usap lancée dans la course pour le maintien. Durant le Mondial U20, il s'est fait un prénom à l'international avec, notamment, son match d'anthologie face aux Baby Blacks. Car quand on s'appelle Tuilagi, le rugby paraît facile. Ce bonhomme pourrait découvrir la "grande" équipe de France dans les prochaines semaines. La suite logique des choses après une année 2023 qu'il a écrasée comme ses adversaires...

Nicolas Depoortere (Bordeaux-Bègles)

La ligne arrière de Bordeaux-Bègles régale en ce début d'exercice 2023/2024. Et au milieu de cette armada, on retrouve Nicolas Depoortere. Le jeune centre explose en Gironde, et ce sont les équipes de Top 14 qui en font les frais. Auteur de cinq essais avec les Bleuets dans un Mondial qu'il a survolé aux côtés de Paul Costes au centre, Depoortere a le talent pour découvrir les Bleus. 2023 restera l'année de l'explosion pour lui.

Lenni Nouchi (Montpellier)

Parmi les excellents troisième ligne français qui montent, on demande Lenni Nouchi. Capitaine des Bleuets, il a l'honneur de soulever le trophée de la Coupe du monde U20. Auteur d'un essai en demi-finale face à l'Angleterre et en finale face à l'Irlande, le flanker du MHR a fait le boulot. Cette saison, il est régulièrement sur les feuilles de match en club, avec huit apparitions pour deux titularisations. L'avenir lui appartient dans l'Hérault.

Lenni Nouchi a été le capitaine des Bleuets durant le Mondial. Steve Haag / Icon Sport

Hugo Reus (La Rochelle)

Même s'ils sont en difficulté actuellement en championnat, les Rochelais ont un gros point de satisfaction en la personne d'Hugo Reus. Malgré son jeune âge, le demi d'ouverture a quelques fois sauvé les siens, notamment grâce à sa précision face aux poteaux. Bien évidemment, il était le numéro 10 des Bleuets pendant le Mondial. Certains souhaitent le voir titulaire du côté de La Rochelle. Ça en dit quand même beaucoup sur le talent que c'est...

Baptiste Jauneau (Clermont)

C'est la période des souhaits pour la nouvelle année, alors espérons que les blessures laissent tranquille Baptiste Jauneau. Le demi de mêlée clermontois est très attendu lors de cet exercice 2023/2024, après avoir fini la dernière saison en boulet de canon et dans la peau d'un titulaire au poste à l'ASM. Après un Mondial U20 rondement mené, le meneur auvergnat porte énormément d'espoirs sur ses épaules. À cause de quelques pépins, il est freiné dans sa progression, mais le talent ne disparaît pas.