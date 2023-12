Frédéric Michalak va être récompensé ! L'ancien ouvreur sera décoré de la Légion d'honneur en 2024.

2024 va commencer d'une bien belle manière pour Frédéric Michalak ! L'ancien demi de mêlée ou demi d'ouverture du XV de France va recevoir la Légion d'honneur, récompensant, notamment, ses 77 capes sous le maillot tricolore. Il a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur après "21 ans de services". Sous proposition du Ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, huit autres personnalités du monde sportif français vont également se voir décerner ce prestigieux titre, à ce rang-là. Parmi elles, se trouvent l'ancienne joueuse de tennis Marion Bartoli, l'ancienne nageuse et ministre des Sports Roxana Maracineanu ou encore David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale. Ils font partie de la promotion du 1er janvier.

Une reconversion soulignée

En plus de sa carrière de joueur, la reconversion de Frédéric Michalak (41 ans) est aussi plébiscitée. En effet, il est aussi mentionné son rôle d'entrepreneur mais également d'entraîneur. Après avoir été dans l'encadrement de Toulon entre 2021 et 2023, il a rejoint, lors de la dernière intersaison, le Racing 92. Dans le club francilien, il est entraîneur de l'attaque. Et cela marche : les Ciel et Blanc sont la meilleure attaque de la division avec 318 points inscrits.