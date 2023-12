Le pilier gauche de Toulon et de l'équipe de France est blessé aux cervicales et va devoir se faire opérer. Une mauvaise nouvelle de plus pour le RCT, déjà privé de Baptiste Serin. Avec cette absence, Gros met en danger sa participation au prochain Tournoi des 6 Nations.

Jean-Baptiste Gros devait affronter Toulouse le week-end dernier mais il a déclaré forfait à la dernière minute. Depuis, l'international français a passé des examens et le résultat est sans appel : le Toulonnais va devoir se faire opérer des cervicales, comme l'a annoncé le club jeudi. "Il n'est pas en capacité de pouvoir jouer, a rajouté Pierre Mignoni dans le point presse. C'est inquiétant à partir du moment où il n'est pas disponible". ?? ?????? \ud83d\udd34&\u26ab



Pour ce dernier match de l'année au Stade Mayol, Vasil Lobzhanidze fait son apparition dans le groupe pour la première fois \ud83d\ude0d



Découvrez tous les joueurs convoqués pour #RCTSFP \u2935\ufe0f — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) December 28, 2023 Un Tournoi compromis ? Le club le précise bien, "sa durée d'indisponibilité sera communiquée à l'issue de cette intervention", mais il y a fort à parier que le pilier gauche va rater plusieurs semaines de compétition. Une absence qui pourrait même se compter en mois, ce qui compromettrait fortement sa participation au prochain Tournoi des 6 Nations qui débute le vendredi 2 février. En attendant d'en savoir davantage sur la gravité de la blessure de Gros, Toulon va devoir faire sans lui. Et sans Yannick Youyoutte, victime d'une entorse au genou et éloigné des terrains pendant un mois. Les deux coups durs s'ajoutent à la grave blessure de Baptiste Serin, opéré de l'épaule et absent au minimum quatre mois. Actuellement cinquième du championnat, Toulon reçoit le Stade français samedi 30 décembre à 18 heures. Les Varois ont l'occasion de passer devant les Parisiens au classement et de confirmer leur première partie de saison convaincante en Top 14.