Les deux grands potes, qui ont choisi de rallier le RCT lors de la dernière intersaison, revenaient à Toulouse pour défier leur ancien club, qu’ils n’avaient jamais affronté jusque-là.



C’était forcément un jour particulier pour eux. Selevasio Tolofua et Yannick Youyoutte ont tous deux quitté Toulouse l’été dernier pour rejoindre Toulon. Samedi, ils étaient de retour sous leurs nouvelles couleurs… "C’était la première fois que je jouais contre le Stade toulousain, c’était un peu spécial", avoue Youyoutte. Tolofua en sourit : "C’est toujours bizarre… Enfin, c’est la première fois que je le vis. Mais j’étais content de revoir les copains." Notamment Peato Mauvaka, qu’ils considèrent comme "un frère". "Avant le match, on s’est un peu chambré", rigole Youyoutte. Lequel reconnaît aussi : "Dès le matin, j’ai compris que la journée allait être longue, d’autant plus que le match n’avait lieu que le soir. Avec "Sele", on a tourné en rond, on sentait l’excitation monter. On avait la boule au ventre. Mais ça s’est bien passé, même si j’aurais préféré un autre résultat."

Pour lui, au-delà du score final et de la dimension affective du contexte, il s’agissait aussi de saisir sa chance et se montrer à la hauteur des attentes. Jugé hors de forme physique à son arrivée, il n’était apparu qu’à deux reprises (pour une seule titularisation) avant ce rendez-vous. Lui se sentait prêt : "J’ai travaillé dur pour rejouer. C’est bien de s’entraîner mais l’important, ce sont les matchs. J’espère avoir répondu présent." C’est ce que semblait indiquer Pierre Mignoni en conférence de presse : "Bien sûr, ce n’était pas un hasard de le relancer ici. C’était un retour pour lui mais c’est surtout parce qu’il le mérite. Sinon, il n’aurait pas joué. Il aurait même dû le mériter deux week-ends plus tôt, mais j’avais effectué des choix différents pour la composition d’équipe. Il a fait cinquante minutes de bon niveau."

« On est resté à l’hôtel pendant 20 minutes »



Matthis Lebel était satisfait de la victoire des siens face à Toulon (25-17) mais regrettait tout de même le début de match manqué par les Toulousains. pic.twitter.com/uZE4GN2eaV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 24, 2023

"Toujours aussi proches"

Pour autant, le fait pour Youyoutte d’obtenir cette opportunité aux côtés de son pote la rendait d’autant plus singulière. "Les choses n’ont pas changé entre nous, explique Tolofua. Nous sommes toujours aussi proches et nous avions à cœur de tout donner ensemble. C’est toujours un plaisir de jouer tous les deux en troisième ligne." Et lui aussi a marqué des points samedi soir, alors que la concurrence est grande dans son secteur au RCT. Joueur le plus pénétrant de son équipe (sept plaquages cassés), il s’est même offert un petit cadeau personnel, avec un essai inscrit à la 21e minute sur ses anciennes terres. Là où il a grandi, là où il est devenu un homme et un joueur professionnel, là où il a gagné plusieurs titres ces dernières saisons…

"C’était cool de marquer mais, sur le coup, j’avais surtout la pression pour vite me replacer, se marre-t-il. En fait, je ne marque pas souvent ! C’était d’abord un travail collectif sur l’action." Et, si Toulon s’est incliné, lui veut conserver le positif de ce déplacement pas comme les autres : "C’était sympa, même si je n’avais pas trop le temps d’y penser pendant le match. […] C’est dommage de perdre de peu alors qu’on avait le match en mains. Mais la bonne entame montre qu’on a un bon état d’esprit. On peut construire là-dessus." À l’image finalement de Tolofua et de Youyoutte…