Ce vendredi, le CA Brive a publié un communiqué dans lequel il répond à son ancien manager Patrice Collazo. Après son départ de Corrèze, ce dernier nous avait accordé une interview pour revenir sur ses expériences passées et notamment son passage au CAB.

Dans nos colonnes ce jeudi, l'actuel manager de Montpellier Patrice Collazo s'est longuement confié sur ses aventures passées, notamment son passage à Brive. Via un communiqué publié ce vendredi, le club corrézien a répondu à son ancien entraîneur, en tenant "à souligner que les résultats sportifs ont été bien en dessous des objectifs annoncés en début de saison, ainsi que la gestion des joueurs “JIFF”". Au milieu de son long entretien, accordé quelques semaines après son départ du CAB, Collazo avait confié : "J’ai été confronté à des problématiques que je n’avais pas connues ailleurs. Il y avait le traumatisme de la descente, il faut le temps que l’équipe et le reste du club se mettent en configuration Pro D2. La remise en cause doit venir de tout le monde".

Précisions du CA Brive après un article paru ce jour.



\ud83d\udc49 https://t.co/kJucmOaEOw pic.twitter.com/bRmkeW3tcT — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) December 29, 2023

Les dirigeants notent l’apaisement à tous les niveaux du Club depuis l’arrivée de Pierre-Henry Broncan

Bien que le club précise ne pas souhaiter commenter les propos de Patrice Collazo, il lançait dans ce même communiqué : "Les dirigeants notent également l’apaisement à tous les niveaux du Club depuis l’arrivée de Pierre-Henry Broncan, la chance donnée aux jeunes issus de la formation, le recrutement de trois joueurs JIFF en cinq semaines et les liens tissés avec les écoles de rugby et les supporters. Ce travail est totalement en adéquation avec les valeurs du Club et toutes ses parties prenantes". Actuellement huitièmes de Pro D2, les Brivistes restent sur une victoire contre Vannes et veulent se relancer dans la course au top 6 en deuxième partie de saison.