Ce week-end, l'Aviron Bayonnais aura fort à faire puisque les Basques reçoivent le Racing 92. Les Basques pourront compter sur Camille Lopez face à l'actuel leader du Top 14. Le demi d'ouverture est toujours au sommet de son art.

Les années passent, et le talent est toujours là. Depuis un peu plus d'une saison, Camille Lopez fait la pluie et le beau temps du côté de l'Aviron bayonnais. Le demi d'ouverture, arrivé lors de l'été 2022 et qui vient de prolonger d'une saison, a été un des grands artisans de la qualification en Champions Cup de Bayonne.

Cette saison encore, Lopez est un titulaire indiscutable dans le quinze de départ ciel et blanc. C'est simple, il a été aligné lors des dix rencontres de championnat. Alors ce week-end, l'Aviron comptera évidemment sur son maître à jouer face au Racing 92.

Avec seulement six points d'avance sur la treizième place, les joueurs de Grégory Patat n'ont pas vraiment le droit à l'erreur face aux Franciliens. Dans la Troisième Mi-Temps du Midol, nos journalistes ont évoqué l'importance de Lopez dans l'effectif bayonnais.