L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. On poursuit avec les numéros 13 ! Qui, selon vous, a réalisé la meilleure année civile en championnat ?

Émilien Gailleton (Pau)

À 20 ans, Émilien Gailleton a déjà son rond de serviette parmi les meilleurs numéros 13 du championnat. Le Français, qui a disputé la préparation de la Coupe du monde avec l'équipe de France de Fabien Galthié, a effectué une solide saison avec la Section paloise. C'est simple, il a terminé la saison 2022-2023 meilleur marqueur du Top 14 (14 essais) devant Ethan Dumortier (11 essais) et Alivereti Raka (10 essais). Il est l'un des grands avenirs du XV de France à son poste, et sa polyvalence à l'aile lui permet d'être un joueur complet.

20 ans, 1,85m, 89kg

Avec Pau : 22 matchs joués, 17 fois titulaire, 8 essais

Ulupano Seuteni (La Rochelle)

Pour sa première saison sous les couleurs du Stade rochelais, Ulupano Seuteni a montré toute l'étendue de son talent. Dans une équipe rochelaise connue pour son jeu d'avants, sa férocité en conquête, c'est de lui qu'est souvent venue la petite étincelle en attaque. On se rappelle de sa passe extraordinaire en demi-finale de Champions Cup face à Exeter. On se souvient aussi malheureusement de sa montée ratée dans les dernières minutes de la finale du Top 14 face à Romain Ntamack, une action entrée dans la légende, pour son plus grand malheur... Mais cela n'enlève en rien au talent du Samoan et à son année 2023 largement plus positive que négative.

30 ans, 1,85m, 100kg

Avec La Rochelle : 20 matchs joués, 20 fois titulaire, 6 essais

Santiago Chocobares (Toulouse)

L'Argentin n'a pas joué la première partie de saison 2022-2023. Mais son année 2023 est impressionnante : c'est lui qui est titulaire avec le numéro 13 dans le dos en demi-finale et en finale du Top 14, lui encore qui marque un essai face aux Rochelais au Stade de France. Auteur d'une bonne Coupe du monde, l'ancien des Jaguares sait tout faire. Souvent très bien, et son retour dans l'équipe toulousaine depuis le Mondial a fait du bien à la formation managée par Ugo Mola. Rapide, tranchant, efficace en défense, Chocobares est parfois sous-côté, mais il passe rarement à côté d'une rencontre.

24 ans, 1,88m, 95kg

Avec Toulouse : 17 matchs joués, 11 fois titulaire, 5 essais

Sireli Maqala (Bayonne)

Si Bayonne était tout proche de se qualifier pour les barrages du championnat la saison dernière, Sireli Maqala n'y est pas étranger. Indiscutable avec le numéro 13 dans le dos, le Fidjien est un vrai poison pour les défenses adverses. Il n'a pas le plus gros gabarit du championnat, mais ses appuis et sa vitesse lui permettent de trouver des solutions et il sait très bien faire jouer derrière lui. Seulement une fois titulaire durant la Coupe du monde au poste d'arrière, il a depuis repris ses habitudes sur la côte basque et l'Aviron espère un grand Maqala pour jouer une nouvelle fois les trouble-fêtes du Top 14.

23 ans, 1,72m, 88kg

Avec Bayonne : 13 matchs, 10 fois titulaire, 1 essai

Gaël Fickou (Racing 92)

Imaginez-vous, il n'a même pas la trentaine ! Gaël Fickou est parfois critiqué, mais il reste une valeur sûre de notre championnat. Certes il n'a pas effectué la meilleure deuxième partie de saison de sa carrière, mais il jouait dans une équipe francilienne en difficulté malgré une demi-finale de championnat face à Toulouse. Depuis un Mondial en demi-teinte, Fickou a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Stuart Lancaster au Racing 92. Il a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 2027.

29 ans, 1,90m, 100kg

Avec le Racing : 15 matchs joués, 13 fois titulaire, 7 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !