À un de plus durant une mi-temps, Bordeaux s'est imposé avec le bonus offensif 46 à 10. Malgré la pluie à Chaban-Delmas, les Girondins n'ont jamais fermé le jeu. En difficulté face à la furia bordelaise, les Lyonnais s'enfoncent dans les bas-fonds du classement et devront très vite réagir, dès la prochaine journée dans un choc de mal classé face au MHR.

Dans un Chaban Delmas comble à quelques jours des fêtes, l'Union Bordeaux-Bègles avait quelques cadeaux à sortir de hotte. Réduit en infériorité numérique à la fin de la première période après un plaquage tête contre tête de Romain Taofifenua envers Romain Buros, Lyon n'avait pas les armes pour lutter face à l'équipe en forme du Top 14 (46-10). Les Girondins ont signé un carton, avec six essais.

Avec ce succès à cinq points, Bordeaux-Bègles, en attendant les résultats de demain, se hisse à la deuxième place du championnat (28 points). Lyon (12e) doit désormais regarder vers le bas. La bande à Couilloud ne compte plus que trois points d'avance sur le barragiste Perpignan (13e, 13 points).

Gazzotti signe son premier essai en Top 14

Dans un début de match marqué par de nombreux en-avant, Bordeaux-Bègles a pris le score grâce à la botte de Jalibert (3 et 18e). Coincés dans leur camp, les Lyonnais ont montré leur talent en partant de loin. Sur un ballon égaré en touche par Lamothe, les Rhodaniens ont décidé de relancer depuis les 22 mètres.

En bout d'aile, Parisien a pris un trou et a joué après-contact avec Niniashvili. Le Géorgien a remonté le ballon sur 40 mètres, puis l'ailier a parfaitement négocié un deux contre un face à Buros avec Rattez (6-7, 23e). À longue distance, contre le cours du jeu, Jackson a donné un peu plus d'ampleur au score (6-10, 28e).

L'UBB ne cesse de régaler en cette fin d'année, alors 2024 c'est la bonne ?



Pour réagir, les locaux s'en sont remis à leur jeunesse. Arrivé cet été en provenance de Grenoble, Marko Gazzotti a terminé un magnifique mouvement ! Sur une passe dans le dos de Jalibert, Buros et Depoortere ont donné dans le bon tempo pour profiter d'un surnombre. Le troisième ligne aile a résisté à ses adversaires pour marquer en coin. (11-10, 35e).

Le match a basculé sur le plaquage illégal de Romain Taofifenua. Avant de rentrer dans son vestiaire, l'international français s'est excusé auprès de Buros (40e). Sans leur poutre, les Lyonnais ont cédé sur une répétition de mêlées. Tatafu a conclu un effort collectif au terme d'une féroce double poussée (18-10, 40e+3).

Une deuxième période à zéro point pour le LOU

Au retour des vestiaires, malgré quelques imprécisions, l'UBB a fait cavalier seul. Sur une mêlée à cinq mètres de l'en-but adverse, Nicolas Depoortere a préféré compter sur sa puissance plutôt que de servir les copains. Mais, le champion du monde moins de 20 ans a pris le dessus sur Pacheco et Regard pour marquer entre les poteaux (25-10, 48e). Un peu moins de dix minutes plus tard, en force, Alexandre Ricard a offert le bonus offensif à son équipe (32-10, 54e).

La fin de match a été consacrée aux trois-quarts. Madosh Tambwe a fait fructifier une transversale bien sentie de son ouvreur (39-10, 66e). Juste avant la sirène, sur une mêlée au centre du terrain à dix mètres de l'en-but lyonnais, Yoram Moefana a tiré le bouquet final (46-10, 80e). La prestation en deuxième période a passablement agacé Thibaut Regard, qui s'est exprimé auprès de Canal + : "Il ne faut pas qu'on se cache derrière l'excuse du rouge. On n'a pas relevé la tête. On a sombré. On doit travailler mentalement. On a été trop faibles. On a pris la foudre. On doit se remettre au boulot. À l'extérieur, sans notre public, on sombre. Ce soir, ça fait beaucoup de points encaissés. C'était un non-match, et une non-deuxième période."

Le 29 décembre prochain, à 21 heures, Bordeaux-Bègles se déplacera à Clermont. Damian Penaud reviendra pour la première fois au Michelin. Le lendemain, à 14 heures, Lyon recevra Montpellier dans un choc pour le maintien.