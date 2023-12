Le demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles Paul Abadie, acteur majeur du succès girondin face au Lou (46-10), est revenu après le match sur la dynamique folle de son équipe et sur l'apport des avants, entre autres.

Quel sentiment gardez-vous de ce match ?

On a fait une premiere entame un peu compliquée, mais on a quand même réussi à mettre notre jeu en place. Malgré tout, on les a dominés de la 1e à la 80e minute. Effectivement, cet essai les remet dans le match. Mais sans ces scories liées aux conditions climatiques en première période, avec ce ballon glissant... Disons qu'on arrive assez bien à déplacer le ballon, à les mettre en difficulté et on y est d'ailleurs parvenu tout le match. Tout n'a pas été parfait mais on gagne 46-10 ce match. Il y a un axe de progression et c'est bon pour la suite.

La dynamique semble entièrement vôtre, ces dernières semaines. Comment l'expliquez-vous ?

Ce soir, c'était l'objectif de gagner. Prendre les cinq points, c'est un bonus si j'ose dire, mais c'est chose faite, c'est très bien et ça nous donne de la confiance. Je parlais hier (jeudi) en conférence de presse de la grosse émulation positive dans ce groupe, avec de très bons joueurs effectivement. Plus ça va, plus on arrive à se trouver sur le terrain. Et ça donne des certitudes pour la suite. Toutefois, on ne va pas s'enflammer car la saison est encore très longue. La série de matchs qui arrive est très importante mais on peut s'appuyer sur ces dernières rencontres pour bien travailler lors des prochaines semaines.

Le demi de mêlée Paul Abadie (Bordeaux-Bègles) contre Lyon. Icon Sport

Vous avez joué derrière un paquet d'avants dominateur, à l'origine de votre domination. Que cela vous évoque-t-il ?

On met beaucoup nos trois-quarts à l'avant, depuis certains matchs, à juste titre car ils ont des qualités individuelles exceptionnelles et nous font gagner tous les matchs. Mais ce soir, les gros ont fait du très bon travail. Ils ont dominé le pack adverse et c'est ce qui nous met dans la dynamique et l'avancée. Je pense qu'on peut leur tirer notre chapeau.

Cette victoire est-elle aussi le reflet de l'intégration des jeunes et des nouveaux joueurs ?

Cela fait partie de cette émulation positive. Il y a de la rotation dans ce groupe, et on ne perd pas vraiment en quailté. On arrive à marquer 50 points ou presque. J'espère que ça continuera comme ça. Si les coachs, d'autant plus avec le départ prochainement de nos internationaux, peuvent s'appuyer sur un groupe plus élargi sans perdre de qualité, ce sera très positif pour la suite.