Alun Wyn Jones a expliqué dans un entretien paru dans The Telegraph être atteint d'un "problème cardiaque". L'ancien deuxième ligne gallois a été diagnostiqué d'une fibrillation auriculaire, entraînant un pompage irrégulier du sang dans le cœur.

Alun Wyn Jones s'est dévoilé. Dans une interview donnée au Telegraph, la légende du rugby gallois (158 sélections avec le XV du Poireau) a affirmé être atteinte d'un problème cardiaque. Joker Coupe du monde à Toulon, l'ancien capitaine des Ospreys explique notamment que son engagement au RCT était un véritable pari. "On m'a diagnostiqué une fibrillation auriculaire. Cela a été découvert lors d'un examen médical complet, lorsque j'ai rejoint Toulon en juillet. Le cardiologue l'a détecté immédiatement. Mon rythme cardiaque était comme celui d’un cheval au galop à six pattes. Ce fut un choc car tout au long de ma carrière, j'ai toujours été fier de ma forme physique. J’ai toujours été très déterminé à faire des extras après les matchs, à travailler constamment sur ma forme physique et à me remettre de mes blessures".

Ovationné à sa juste valeur lors de la victoire du RCT à Clermont, Alun Wyn Jones a terminé sa carrière sur la pelouse du stade Marcel-Michelin. Recordman mondial du nombre de sélections, Lion britannique et vainqueur de cinq Tournois des 6 Nations, le Gallois est aujourd'hui reconnaissant de l'opportunité présentée par le club varois. "Il y avait un risque, mais j'étais prêt à jouer pour Toulon. Cela peut sembler une décision égoïste étant donné que j'ai trois jeunes filles, mais je devais saisir l'opportunité. Cela ne devait durer que quatre mois, et cela m’a donné l’occasion de faire l’expérience et d’avoir une perspective sur ma carrière et ma vie" poursuit l'ancien Osprey.

"J'ai même fait des extras après le dernier match de la tournée estivale parce que j'essayais de prouver quelque chose. Mais maintenant, je comprends pourquoi je me sentais fatigué. Je me souviens d'avoir ressenti d'étranges palpitations cardiaques, mais je n'y ai pas pensé car j'avais l'habitude de pousser mon corps". Aujourd'hui, Alun Wyn Jones espère simplement que son expérience des deux dernières années servira d'avertissement et permettra aux joueurs du Pays de Galles de subir des examens cardiaques plus réguliers.​​