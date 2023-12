Les jeunes français se réuniront pour la première fois de la saison à Marcoussis et à Parme (Italie), à partir du 2 janvier. Ce sont donc 26 joueurs qui ont été retenus par Sébastien Calvet et son staff, un groupe dans lequel ne figurent pas les principaux acteurs de la dernière campagne mondiale victorieuse des U20.

Comme chaque année depuis 2020, les moins de 20 ans français entament une nouvelle campagne avec un statut de champions du monde. À l'approche de ce premier rassemblement, le sélectionneur Sébastien Calvet insiste : "Nous sommes très heureux et impatients de retrouver les joueurs pour cette préparation au Tournoi des Six Nations. Celle-ci est capitale..." En premier lieu car les Bleuets ont l'habitude de se retrouver une première fois ensemble à l'automne. Cette année, en raison de la Coupe du monde des "grands", ce rendez-vous n'a pu avoir lieu. Dès lors, ce stage qui débutera au Centre National de Rugby (Marcoussis) le 2 janvier et qui se poursuivra en Italie du 6 au 8 janvier revêt d'une importance particulière.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Les champions du monde #FranceU20 sont de retour pour un rassemblement en vue du prochain Tournoi des #SixNations \ud83c\udfc6



Réunis le 2 janvier prochain, nos jeunes joueurs affronteront l'Italie à Parme le 6 janvier \ud83d\udd1c\ud83d\uddd3\ufe0f



La liste complète des sélectionnés\ud83d\udc47https://t.co/380k7jRQyC — France Rugby (@FranceRugby) December 20, 2023

Les cadres laissés au repos

Ce rassemblement sera aussi l'occasion de créer un vécu commun avec des joueurs pas encore habitués aux joutes du niveau international des moins de 20 ans. "Nous utilisons plus de 40 joueurs pendant le Tournoi des Six Nations. Ce stage nous permet donc de laisser des joueurs cadres en club en cette rentrée 2024 et gonfler l’expérience collective de notre groupe élargi en jouant contre la solide équipe d’Italie moins 20 ans" confirme Sébastien Calvet. Ainsi, les jeunes français qui ont brillé en juin et juillet dernier lors du Mondial en Afrique du Sud seront épargnés.

Marko Gazzotti, numéro 8 bordelais élu meilleur joueur de la compétition en 2023, sera donc laissé à la disposition de Yannick Bru. Au même titre, entre autres, qu'Hugo Reus (La Rochelle) ou Posolo Tuilagi (Perpignan) qui évoluent désormais avec le groupe professionnel dans leurs clubs respectifs. À l'issue de ce stage, les Bleuets iront défier en amical sur leur terre les moins de 20 ans italiens. Il sera alors temps de se tourner vers le Tournoi des 6 Nations, celui-ci débutera à Aix-en-Provence par le remake de la dernière finale de la Coupe du monde U20 : France - Irlande.

Le groupe complet des 26 joueurs :

AFFANE Zaccharie (Union Bordeaux-Bègles) / AMETLLA Léo (RC Toulon) / AOUAD Zinedine (Union Bordeaux-Bègles) / BELAUBRE Mathys (ASM Clermont Auvergne) / BIASOTTO Maxence (CA Brive) / BOLLENGIER Nathan (Stade Rochelais) / BOSMORIN Hoani (Stade Rochelais) / BOUARE Adam (Montpellier HR) / CASTRO FERREIRA Mathis (Stade Toulousain) / CHAUVIN Léo (Union Bordeaux-Bègles) / CHINARRO Bastien (USA Perpignan) / CORTES Théo (Stade Montois) / COTARMANAC’H Jean (RC Vannes) / COULY Robin (ASM Clermont Auvergne) / COWIE Oliver (RC Toulon) / DELEMARLE Romain (Montpellier HR) / DESPERES Axel (Section Paloise) / GAMBINI Charly (Provence Rugby) / HUCHET Simon (Stade Rochelais) / JULIEN Lino (Racing 92) / MEZOU Corentin (RC Toulon) / QUERE KARABA Joé (RC Toulon) / SOUVERBIE Thomas (Section Paloise) / TLILI Mehdi (Section Paloise) / ZAMORA Lucas (Stade Rochelais) / ZINZEN Noa (Racing 92)