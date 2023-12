24e sur la feuille de match au Racing, Hugo Reus retrouve sa place dans l'équipe rochelaise qui affrontera Perpignan ce samedi à 17 heures. Le jeune champion du monde des moins de 20 ans sera même titulaire à l'ouverture. En conférence de presse, il a témoigné de l'importance cruciale de cette rencontre pour les Rochelais, actuellement onzièmes du championnat.

Le début de saison difficile de La Rochelle (trois victoires en huit matchs)

Le début de saison est difficile lorsqu'on connaît les standards du Stade rochelais. Ce n'est pas dans nos habitudes et nous le savons. Il faut réagir ce week-end et faire un gros match. On ne peut pas se permettre de perdre à la maison, nous l'avons déjà fait contre Castres. Surtout avant un gros match de Coupe d'Europe (La Rochelle recevra le Leinster le week-end d'après, N.D.L.R.). Nous avons besoin de mettre en place notre jeu, de déplacer le ballon, d'utiliser nos qualités. Nous n'arrivons pas à nous exprimer comme nous devrions le faire. C'est ça qui est difficile. La confiance se perd un peu et on ne joue pas les situations à 50:50 comme d'habitude.

Sortir la tête de l'eau avec une belle victoire ce week-end pour respirer en championnat

La gestion de cette période pour un jeune joueur comme lui

Pour être honnête et comme l'a dit aussi Ronan (O'Gara), c'est une situation très enrichissante et différente ce que j'ai pu vivre à mes débuts en professionnels. Après, il va falloir discuter pour trouver des solutions. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une nouvelle fois à domicile si nous voulons réintégrer le top 6 et atteindre les objectifs en fin de saison.

Une possible appréhension de ne pas trouver les solutions ?

De l’appréhension ? Non. Brice (Dulin) l'a dit plusieurs fois lors de réactions d'après-match, nous sommes frustrés sur le terrain parce que nous n'arrivons pas à jouer comme nous devrions le faire. C'est difficile, surtout en sachant qu'on peut faire beaucoup mieux. Nos joueurs ont des qualités énormes et nous pourrions se faire plaisir. Mais à force de travail, nous allons y arriver.

La façon d'aborder la rencontre face à Perpignan

Il faut être honnête, le rugby est un sport de combat. Ça va commencer devant, que cela soit pour les avants ou les trois-quarts avec du défi physique. Après, nous allons pouvoir mettre en place notre jeu et nos combinaisons. Quand on joue numéro 10 derrière des gros qui avancent tout le temps, c'est plus facile. Si l'équipe marque après un maul de 45 mètres, je ne vais pas me plaindre (rires).

Le match face au Leinster et la possibilité d'y participer

Disons que pour l'instant, je me projette vraiment sur le match de samedi. On doit sortir la tête de l'eau avec une belle victoire ce week-end pour respirer en championnat. La Coupe d'Europe, nous avons tous envie de la jouer. Mais restons d'abord sur l'échéance de samedi.

Perpignan et sa ligne de trois-quarts ambitieuse

Nous avons préparé minutieusement cette rencontre avec beaucoup de vidéos effectuées durant la semaine. Perpignan est une équipe complète, très dangereuse derrière. C'est un vrai test.