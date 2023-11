On connaît les lieux des trois matchs des Bleuets en France. Pour le Tournoi des 6 Nations 2024, les moins de 20 ans tricolores vont recevoir à Aix, Béziers et Pau.

Contrairement au XV de France, qui va exceptionnellement délocaliser ses matchs de l'année 2024 en raison des Jeux Olympiques, leurs cadets, eux, sont habitués aux matchs en province. Les Bleuets reçoivent en effet régulièrement leurs adversaires du Tournoi des 6 Nations dans différentes villes de l'hexagone. Et là en revanche, ils vont copier la sélection A pour la première journée, prévue contre l'Irlande. Si la formation de Fabien Galthié affronte le XV du Trèfle dans le stade Vélodrome de Marseille, le même week-end, les U20 font de même à Aix-en-Provence (samedi 3 février, 21h10).

Du reste, le sélectionneur Sébastien Calvet et ses troupes ont rendez-vous à Béziers pour faire face à l'Italie (le vendredi 23 février à 21 heures) et à Pau pour la dernière journée contre l'Angleterre (vendredi 15 mars à 21 heures). Pour les deuxième et troisième journées, les Bleuets iront en Ecosse à Edimbourg (vendredi 9 février à 21 heures) et au pays de Galles (jeudi 7 mars, lieu à déterminer).