Les deux premières journées de l'Investec Champions Cup sont désormais passées, certaines équipes se sont mises en évidence et ont brillé, des joueurs ont impressionné... Voici les chiffres marquants de la compétition.

La première parenthèse de l'Investec Champions Cup est désormais terminée et le Top 14 va retrouver ses droits dès ce week-end avec la 10e journée de championnat. L'occasion de revenir sur ces deux journées qui ont permis à certains clubs ou à des joueurs de se mettre en évidence.

Les 99 points de Toulouse

Les Toulousains sont passés tout proche d'inscrire 100 points à Cardiff puis aux Harlequins. Un petit point, c'est ce qui leur a manqué pour atteindre cette barre symbolique. Certes les Rouge et Noir ont affronté des équipes particulièrement joueuses, mais les hommes d'Ugo Mola ont surtout retrouvé un allant qu'on ne leur connaissait plus depuis le début de la saison. Ils ont d'ailleurs inscrit pas moins de 14 essais, là aussi un record. Largement derrière on retrouve l'UBB et ses 77 points.

Les Harlequins et le Munster (trop) joueurs

L'équipe de Marcus Smith et la province irlandaise ont toutes les deux joué pas moins de 292 ballons à la main. Peut-être même un peu trop, car si cela a souri aux Londonniens face au Racing 92 (victoire 28-31), ils ont ensuite été pris au jeu par Toulouse. De leur côté les Munstermen ont d'abord concédé le match nul sur leur pelouse face à Bayonne, avant d'être défaits par les Chiefs d'Exeter.

Toulon puni malgré la bonne défense

Depuis que le club a réalisé le triplé (2013-2014-2015), la Champions Cup c'est sacrée à Toulon. Alors, pour les retrouvailles avec la compétition, les hommes de Pierre Mignoni voulaient faire les choses bien. Malgré une belle application en défense avec 95 % de réussite au plaquage (soit le plus haut total), l'équipe au muguet a été défaite deux fois dans les derniers instants, face à Exeter puis à Northampton.

Romain Buros s'amuse

Dans un collectif qui fonctionne particulièrement bien, Romain Buros a réalisé deux très bonnes performances. Au Connacht, le Bordelais est entré dans sa compétition avec doublé. Sur ses deux premières parties, il a joué pas moins de 35 ballons à la main, plus que tout autres joueurs. Derrière lui avec 34 ballons joués, un certain Antoine Dupont, suivi de près par le troisième ligne anglais Alex Dombrant très en vue sur la pelouse du Racing.

Damian Penaud intenable

L'ailier du XV de France surnage depuis qu'il a rejoint l'UBB, plus largement depuis le début de la saison où il a inscrit 18 essais en 12 matchs. En ce début d'Investec Champions Cup l'ancien clermontois a battu 13 défenseurs et réalisé 7 franchissements... C'est simple personne ne fait mieux.

Antoine Dupont toujours là

Critiqué depuis le retour du Mondial, le meilleur joueur du monde 2021 a répondu de la meilleure des manières. Comment souvent, le demi de mêlée s'illustre dans de nombreux domaines. Au nombre de passe après contact avec 8 unités il est seul en tête du classement. Comme son coéquipier en équipe de France, Damian Penaud, il a réalisé 7 franchissements sur ses 34 ballons joués à la main (deuxième total). Avec ses 186 mètres parcourus (troisième) il s'invite dans une catégorie où l'on retrouve pourtant que des arrières en haut du classement. Ses 4 "turnovers" gagnés le placent aussi sur le podium du rang où l'on ne trouve que des avants.