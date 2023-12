C'est l'une des révélations de ce début de saison en Top 14, et tout doucement Léo Barré est en train de confirmer à l'échelle européenne. La plus belle des preuves ? Cet essai en solitaire après une course longue de 80 mètres. Jamais mieux servi que par soi-même vous dira-t-il !

Léo Barré a encore fait des merveilles. Malgré la défaite du Stade français face à Leicester (27-24), l'arrière parisien a envoûté le stade Jean-Bouin sur une action de grande classe. À la 71ème minute de la rencontre, Hugo Zabalza a envoyé une longue chistéra pour son coéquipier, dans leurs propres vingt-deux mètres. Après avoir porté le ballon sur une dizaine de mètres, Léo Barré a tapé un coup de pied par-dessus la défense anglaise avant de filer jusqu'à l'en-but, avec une belle feinte de passe au passage. Déjà auteur d'un doublé sublime face au Stade toulousain, l'arrière parisien confirme sa montée en régime...