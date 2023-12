De retour chez lui, au Cap, pour affronter son ancienne équipe, l’ailier bok de La Rochelle Dillyn Leyds est passé par toutes les émotions. Sur comme en dehors du terrain.

Il a cru, l’espace de deux minutes, clôturer en beauté une semaine de rêve. En bonifiant la perte de balle adverse sur l’essai de la gagne - finalement refusé - d’Hastoy (75e), comme il l’avait déjà fait une demi-heure plus tôt pour mettre le feu et envoyer Tanga à dame (46e) d’une passe piston, Dillyn avait de quoi planer sur un petit nuage, sous les yeux du clan Leyds spécialement massé dans les tribunes du DHL Stadium. L’histoire, avant de s’enrayer, avait franchement de la gueule.

De fracassant retour dans son jardin de cœur, il n’y a finalement pas eu. Opposé à certains de ses anciens partenaires – qui ont eu d’ailleurs un "geste" affectueux envers lui au moment des amères embrassades d’après-match – l’ex-ailier des Stormers (2014-2020) était surveillé comme le lait sur le feu. Et il s’en est rendu compte dès sa première chevauchée ballon en main (2e), dès ses premières interventions – contrariées – sous les ballons hauts. Si le dernier mot a failli lui revenir, aussi cruel que soit l’ascenseur émotionnel final, Dillyn Leyds n’est de toute manière pas près d’oublier cette escale sur ses terres.

"Ses parents étaient en pleurs"

Mardi, à la descente du dernier des trois avions empruntés par les Rochelais pour rallier l’aéroport de Cape Town, "il y avait toute sa famille, rembobine coach Romain Carmignani. Ils étaient une dizaine. Ses oncles, ses tantes… Ses parents étaient en pleurs. C’était spécial pour Dillyn qui a grandi juste à côté de notre hôtel." Et émouvant pour la délégation maritime. "De le voir comme ça avec sa famille nous donne envie de lui faire honneur pour qu’il puisse partager aussi une grande joie avec elle au stade, glissait Reda Wardi à la veille du match. Dillyn a traversé le monde pour venir jouer à La Rochelle."

"Mes proches savaient très bien que je n’étais pas en vacances, que j’étais là pour jouer un match de poules important, mais c’était très agréable de les voir, savoure l’intéressé. J’ai dîné avec mes parents, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. J’ai aussi vu mon frère." Son cadet, Tristan, arrière des… Stormers ! Le seul Leyds, pour l’anecdote, non vêtu samedi des maillots et t-shirts amenés par l’aîné pour "être sûr qu’il y ait du jaune et du noir au milieu d’une foule en bleu et blanc." Indélébiles souvenirs.