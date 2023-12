Barré par le nouveau venu Melvyn Jaminet à Toulon, Aymeric Luc (26 ans) va, selon nos informations, s’engager à Pau. Dans le Béarn, l’arrière souhaite retrouver du temps de jeu et compensera le départ de Samuel Ezeala.

L’arrivée en cours de saison de Melvyn Jaminet n’a pas fait les affaires de tout le monde à Toulon. L’ancien Toulousain s’est engagé au RCT pour retrouver une place de titulaire et a donc forcément pris la tête dans la hiérarchie des arrières. Conséquence : Aymeric Luc, qui avait joué sept matchs avec le numéro 15 dans le dos depuis le début de la saison n’apparaît plus sur les feuilles de match. Une situation qui a poussé l’intéressé à envisager un départ, alors que son contrat expire en juin. Selon nos informations, Luc a même donné son accord pour rejoindre la Section paloise la saison prochaine.

Malgré une offre de prolongation de contrat de la part de Toulon, l’ancien Bayonnais souhaite donner un nouvel élan à sa carrière. Le meilleur franchisseur du Top 14 avait pourtant été largement utilisé sur la rade lors de sa première saison (31 matchs joués), après avoir été révélé sous le maillot de Bayonne. Ses performances étaient telles qu’il avait été convoqué par Fabien Galthié pour la tournée du XV de France au Japon en 2022. Il n’a toutefois jamais porté le maillot frappé du coq lors d’un match. Seulement, il a connu une certaine baisse de régime sportive la saison dernière et cherche désormais un second souffle.

Un rôle hybride ?

Dans le Béarn, Luc compensera le départ déjà acté de Samuel Ezeala, qui s’est engagé au Stade français. Un rôle hybride entre arrière et ailier devrait donc l’attendre alors que Jack Maddocks semble pour l’heure être indéboulonnable à l’arrière mais peut se montrer polyvalent. Mathias Colombet devrait aussi revenir dans l’effectif palois après avoir été prêté à Provence Rugby en cours de saison. Les jeunes Théo Attissogbe et Thomas Carol auront aussi leur mot à dire puisqu’ils possèdent un profil similaire. L’arrivée de Luc est déjà la quatrième à Pau en vue de la saison prochaine. Les Vert et Noir ont déjà réussi à enrôler les piliers Lekso Kaulashvili et Daniel Bibi Biziwi, ainsi que le deuxième ligne Joel Kpoku et le troisième ligne Loïc Crédoz.

Toulon doit de son côté se mettre à la recherche d’une doublure à Jaminet à moins que Pierre Mignoni donne son entière confiance au jeune Marius Domon (21 ans), qui a disputé deux petits matchs cette saison et qui est le seul autre arrière de l’effectif. Ce dernier a d’ailleurs prolongé de trois saisons en milieu d’année.