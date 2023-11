Huit ans après son départ de Toulon, Melvyn Jaminet (24 ans, 20 sélections) s’apprête à retrouver les couleurs rouges et noires du club varois. Si l’enfant de Hyères était initialement engagé jusqu’en juin 2025 avec le Stade toulousain, son retour aux sources était devenu presque inéluctable, à plusieurs titres.

L’envie du joueur

Au retour de la Coupe du monde, Melvyn Jaminet aurait fait part à ses dirigeants de ses envies croissantes de départ. Entre l’attrait d'un retour au "bercail" et la perspective d’un de temps jeu plus important, la tentation était devenue grande de mettre le cap à l'Est. À Toulouse, l’arrière international n’est pas parvenu à s’intégrer pleinement depuis son arrivée à l’été 2022. Les blessures, les allers-retours en sélection et la concurrence, inévitable, de Thomas Ramos pour une place dans le XV de départ ne l’ont pas aidé à mener à terme ce challenge sportif. Il y a aussi cette impression qu’en dépit d’une motivation incontestable, l’ancien Perpignanais et le club toulousain ne partageaient pas un ADN commun de jeu. En seize mois, Melvyn Jaminet s’est parfois montré décisif au pied mais il n’a jamais trouvé toutes ses marques au sein d’un collectif à l’identité rugbystique atypique. Depuis plusieurs semaines, son retour dans le 83 avait gagné en probabilité au point que ses proches avaient commencé à chercher une maison dans l'arrière-pays varois...

Toulon l’attend depuis un moment

La symbolique est forte, surtout connaissant l’attachement de Pierre Mignoni à son terroir : Melvyn Jaminet, le Varois pure souche, l’ancien cadet déçu parti sous d’autres cieux, est sur le point de revenir à Mayol avec le statut d’international. Au-delà de cette notion identitaire, avec laquelle le RCT entend renouer, Melvyn Jaminet va apporter une pièce essentielle au puzzle de l’ancien demi de mêlée. La saison dernière, Toulon avait souffert de longueur et de précision dans son jeu au pied. En recherche d’un arrière, les recruteurs avaient de longue date coché le nom de Melvyn Jaminet, dont l’intégration toulousaine connaissait des soubresauts. Dès le printemps, son nom revenait avec insistance autour de Mayol. Les Toulonnais ont su se montrer patients sur ce dossier. Ils ont géré le début de saison avec Aymeric Luc en spécialiste du poste - même si le staff compte sur le jeune Marius Domon - et ont gardé de la place au niveau de la masse salariale pour pouvoir accueillir l’ancien de La Vallée du Gapeau et de Hyères-Carqueiranne-La Crau. Mathieu Tanguy a ainsi été libéré et Alun-Wyn Jones ne sera pas conservé jusqu'à la fin de la saison...

Ce que Toulouse perd, ce qu’il y gagne…

Du côté du Stade toulousain, le « timing » de ce départ imminent n’est pas optimal sur le plan purement sportif. Romain Ntamack étant encore indisponible pour plusieurs mois (son retour à l’entraînement est espéré pour mi-février), les rotations entre 10 et 15 sont plus tendues. En l’absence de l’ouvreur international, le numéro 10 devrait revenir à Thomas Ramos – plus indispensable que jamais - pour les échéances les plus importantes – Baptiste Germain pouvant aussi dépanner – tandis que Ange Capuozzo, Juan Cruz Mallia et Mathis Lebel sont autant d’options à l’arrière, sans parler des jeunes qui tapent à la porte. Avec le départ à venir de Melvyn Jaminet, le Stade va perdre une solution de niveau international et un buteur de classe mondiale mais il s’est déjà attelé au recrutement d’un joueur supplémentaire pour le remplacer numériquement. Le casting est lancé. D’un point de vue financier, au-delà de l'indemnité libératrice, ce départ anticipé va soulager les finances toulousaines d’un salaire important – eu égard au statut du joueur – et donner au champion de France plus de marge au niveau du salary cap. Ce qui est tout sauf anodin.