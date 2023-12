La très grande majorité des joueurs du Stade toulousain va découvrir l’antre des Harlequins, ce dimanche, à l’occasion du choc de la 2e journée de la Champions Cup. Les champions de France ont pris leurs quartiers de l’autre côté de la Tamise, à Richmond, où ils ont préparé cet affrontement à trente.

Pour la première fois de l’ère Ugo Mola, le Stade toulousain va fouler la pelouse du Twickenham Stoop ce dimanche. Le quintuple champion d’Europe ne s’est plus rendu dans l’antre des Harlequins depuis le 9 décembre 2011. Ce jour-là, les hommes de Guy Novès s’étaient imposés 21 à 10 grâce à un doublé de Timoci Matanavou et à onze points au pied de Luke McAlister face à une formation londonienne emmenée, déjà, par Danny Care et avec un certain Benjamin Urdapilleta au centre.

Autant dire qu’aucun joueur de l’effectif haut-garonnais actuel n’était présent pour l’occasion… Seule une poignée d'entre eux connaît les lieux : Piula Faasalele y est venu en 2015, avec Castres (Antoine Dupont n'avait disputé que le match retour à Pierre-Fabre), et Blair Kinghorn, sous les couleurs d'Edimbourg. Pour de nombreux Toulousains, le retour dans le quartier de Twickenham rappellera tout de même de bons souvenirs, neuf mois après l’historique crunch remporté 10 à 53. Pour information, seulement 800 mètres séparent le temple du rugby de son petit frère...

Julien Marchand devrait débuter sa saison en club aux Harlequins. Icon Sport - Icon Sport

Marchand et Willis sont du voyage

Arrivés vendredi en fin d’après-midi à l'aéroport de Gatwick, aux côtés d’une centaine de partenaires du club et de quelques proches dont l'immanquable Trevor Brennan, Antoine Dupont et ses partenaires ont pris leurs quartiers à Richmond, de l’autre côté de la Tamise. Trente joueurs ont effectué le déplacement outre-Manche avec, parmi les éléments hors groupe, Julien Marchand et Jack Willis, proches d’un retour, ou encore Joshua Brennan, Lucas Tauzin et Setareki Bituniyata. Samedi, la troupe a pu disposer de la salle de musculation de son hôtel et des installations du Richmond Rugby pour effectuer sa mise en place.

Les buteurs ont, en suivant, été prendre leurs marques au Twickenham Stoop, stade de 14 816 places qui affichera guichets fermés pour ce choc de la 2e journée de Champions Cup. Le Stade toulousain est pour l'heure invaincu dans cette enceinte avec deux succès en autant de rencontres, en 2011, donc, et 2009. Pour réaliser la passe de trois face à l’actuel troisième de Premiership, il leur faudra être à son meilleur niveau.