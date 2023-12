Étincelant face au Racing 92 la semaine passée, Marcus Smith est le meilleur joueur des Harlequins. La défense de Toulouse aura du boulot face à lui.

Il paraît parfois arrogant c’est vrai, il doit quelques fois l’être vraiment, mais quel plaisir pour les yeux. Cette formation des Harlequins est menée depuis quelques saisons maintenant par un minot qui n’en est plus un : Marcus Smith. Dimanche dernier, la pelouse synthétique de la Paris-La Défense Arena a été la scène d’une partition jouée à la perfection par le demi d’ouverture international anglais. Le numéro 10 a fait de tout à la défense francilienne, impuissante face à un tel talent. Bien évidemment, le staff toulousain n’a pas découvert les qualités du bonhomme il y a seulement quelques jours. Mais il a été une nouvelle fois prévenu de la capacité du jeune soliste à dynamiter un rideau défensif quand on lui en donne les moyens.

A lire aussi : Champions Cup - Marcus Smith (Harlequins), le symbole du renouveau anglais

Justement, comment muselle-t-on ce genre de personnage ? Depuis le début de sa carrière, Smith en a joué des équipes qui pensaient avoir la réponse. Peu d’entre elles ont cependant trouvé la clef. "Il faut réduire son temps de décision, explique Clément Poitrenaud. Il est très bien protégé par ses coéquipiers pour lui laisser les espaces dont il a besoin. Force est de constater qu’il fait souvent les bons choix lorsqu’il n’est pas agressé. Là où il est également très fort, c’est qu’il est capable de se faire oublier pour faire briller ses partenaires et sortir du chapeau." Voilà pour la stratégie défensive.

Marcus Smith sera le maître à jouer des Quins face à Toulouse

En attaque, Toulouse va aussi tenter de prendre le dessus sur le demi d’ouverture : "Notre objectif sera de le fatiguer en l’obligeant à beaucoup défendre." Autrement dit, les Toulousains promettent un "Thrilla in Manila"* au jeune joueur aux origines philippines. Il risque de voir arriver face à lui les Meafou, Jelonch ou encore Ahki de manière virulente. Reste à savoir s’il va réussir à répondre au défi.

Ne pas oublier les autres…

Clément Poitrenaud ne préfère pas s’éterniser sur le cas de l’ouvreur : "Quand on analyse cette équipe des Harlequins, nous sommes obligés de parler de lui. Mais il ne faut pas oublier les autres joueurs qu’il a à côté. Ce serait une erreur, je pense, de se focaliser seulement sur lui." Les autres ? C’est le tout frais champion du monde sud-africain André Esterhuizen, le vieux briscard Danny Care, ou bien le centre Will Joseph, qui a crevé l’écran le week-end dernier face au Racing 92.

A lire aussi : Investec Champions Cup - "J'aurais dû faire une pause après la Coupe du monde pour préserver ma santé mentale" confie Marcus Smith

Ce dernier est d’ailleurs le joueur qui a cassé le plus de plaquages lors de la première journée, avec huit défenseurs du Racing laissés sur le flanc. Dans le pack, Alex Dombrandt sera bien sûr à surveiller, lui qui empile les essais en Premiership : "Il porte très bien le ballon et recule rarement. Il va bien falloir le contrer." Tout ce beau monde devrait être sur la pelouse ce dimanche après-midi. On a tout de même la faiblesse de penser qu’avec un Marcus Smith bien contré et absent des débats, ces Quins n’auront pas le même visage qu’à Nanterre.