Longtemps malmenés par la province sud-africaine, les Lyonnais remportent aux forceps ce duel (29-28) avec le bonus offensif dans l'escarcelle. Avec patience, les hommes de Fabien Gengenbacher ont remonté le score et s'offrent un premier succès dans cette édition après cette confrontation spectaculaire face aux troupes de Jake White.

Lyon a vaincu les Bulls dans son antre du Matmut Stadium Gerland (29-28) pour le compte de la deuxième journée de Champions Cup dans ce groupe 1.

Lyon voulait poursuivre la bonne impression laissée à Bristol la semaine dernière, tout comme les Bulls désirant propager la bonne impression après avoir vaincu les Saracens. De quoi pimenter ce duel qui s'annonçait indécis. Et les premiers instants furent assez désagréables pour les troupes de Fabien Gengenbacher, après un essai presque dès le coup d'envoi, et une succession de coup de pied contrés au bénéfice du malicieux Burger qui filait entre les poteaux (0-7, 2 ème). Une entame délicate qui se confirmait par une possession de bonne facture des visiteurs, montrant du pragmatisme et usant avec efficacité du jeu au pied. Chris Smith rajoutant trois unités supplémentaires pour confirmer cette impression (0-10, 12 ème).



Les locaux répliquaient, avec maladresse parfois mais surtout avec du cœur comme sur l'essai de Dumortier en bout de ligne, sur un service impeccable au pied de Fletcher Smith à son attention (7-10, 24 ème). Un répit de courte durée avec des Sud-Africains toujours aussi pertinents dans les offensives et un essai plein d'autorité de Petersen après un joli service de Gumede dans le couloir (7-15, 28 ème). Alors que la défense lyonnaise ne vacillait guère, le contre était mené admirablement juste avant la pause. L'action est limpide et Pacheco envoyé sur orbite en bout de ligne après plusieurs fixations de qualité (12-18, 40 ème). De quoi donner du baume à des Rhodaniens volontaires dans ce premier acte.

Un banc de touche déterminant

Et pour tout dire, les joueurs du LOU furent assez épatants. Même si Smith rajoutait trois points au retour des vestiaires (12-21, 43 ème), les Rhodaniens mettaient en pratique ce rugby offensif et décomplexé, un peu comme à Bristol la semaine auparavant. Parisien tout d'abord après un franchissement d'Abrahams (17-21, 46 ème), puis le tonitruant Charcosset, suit à une combinaison en touche avec Rey (24-21, 62 ème) donneront l'avantage aux locaux avec une vigueur de circonstance. Si Van Staden viendra éteindre provisoirement l'euphorie en force après une pénalité jouée à la main (24-28, 68 ème), il était dit que les Lyonnais voulaient vibrer un peu plus.

Les entrées respectives du banc de touche apportant le surplus nécessaire à un tel retournement de situation, c'est Regard qui finira en coin, une action d'école après un déboulé de Charcosset au départ de l'action (29-28, 72 ème). Si Van der Walt aura la pénalité de la gagne sur les ultimes minutes, l'échec du buteur de la province de Pretoria ne viendra pas inquiéter l'énorme dose proposée par les locaux qui sont allés chercher ce succès avec les tripes. 8 unités en deux rencontres dans ce groupe 1, le LOU soigne son compteur et peut se permettre de rêver dans cette compétition. Pour les Bulls, ils n'ont pu stopper la folle envie lyonnaise et repartent aux pays avec le bonus défensif en guise de consolation.

