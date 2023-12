Champions Cup - Si le manager ciel et blanc, Grégory Patat, a regretté les nombreuses fautes commises par son équipe, battue par Glasgow (11-12), le capitaine, Denis Marchois, a tenu à insister sur l’homogénéité globale du groupe, alors que le talonneur, Facundo Bosch, s’est dit satisfait du visage de l’Aviron.



Grégory Patat, (manager de Bayonne) : “On a parlé à l’arbitre”

"Nous sommes déçus du résultat, mais avec autant d'indiscipline, on ne peut pas gagner, on a été pris sur des positions de hors-jeu, il y a eu des fautes bêtes, on a parlé à l’arbitre. Ce sont les détails du haut niveau. Je ne sais pas combien ils ont eu d’opportunités pour remettre la pression dans notre camp à cause de notre indiscipline. C’est dommage. Et encore, on a la touche défensive qui annihile pas mal de leurs actions. Aujourd'hui, on était dans le 50-50, mais il faut être beaucoup plus clinique et précis si on veut gagner de tels matchs. On savait qu’ils allaient jouer partout, nous avons joué des situations même en étant à 80 mètres de la ligne. On a trouvé des opportunités avec du jeu debout, dans la défense. Nous savions qu’ils étaient très difficiles à manier dans les collisions, on avait vu qu’ils ralentissaient beaucoup avec les plaquages à deux. Ce sont les opportunités d’un peu plus loin qui nous ont permis de mettre des séquences offensives intéressantes."

Denis Marchois, (capitaine de Bayonne) : “Le niveau ne baisse pas trop avec quelques changements”

"Nous ne sommes pas passés à côté de notre match, nous n’avons pas trop de regrets à avoir. Je pense que nous avons montré de belles choses, on voit aussi ce qu’est le très haut niveau européen. On a essayé de rivaliser, malheureusement, c’est passé à peu. Je pense que nous avons montré un beau visage. Ce bon match au Munster et ce joli match à la maison montrent que tout le groupe est impliqué. Beaucoup de mecs sont au niveau et le niveau ne baisse pas trop avec quelques changements ou des nouveaux mecs. C’est très bien et encourageant. Il y a peut-être un arbitrage un peu plus pointilleux. Ce soir, on y a mis du cœur et il y a quelques erreurs qui font cette indiscipline, notamment en début de match, où je trouve qu’on n’arrive pas trop à prendre l’ascendant sur l’équipe adverse. Du coup, on se met nous-mêmes dans le rouge et on subit."



Facundo Bosch (talonneur de Bayonne) : “Il faut arrêter de se dire que la coupe d’Europe n’est pas la priorité”

"Il y a des bonnes choses, on sort de ce match avec des certitudes pour la suite et nous en sommes contents. Je pense qu’il va falloir s’appuyer sur les points où nous avons été moins bons, comme la discipline. Si on règle ça, il y a moyen qu’on franchisse un cap. À chaque fois qu’on rentre sur le terrain, on a envie de gagner. C’est aux entraîneurs de gérer l’équipe et c’est à nous de faire la meilleure performance. Je pense que nous sommes rentrés, sur les deux derniers matchs, avec l’ambition de les gagner, mais malheureusement, on n’a pas pu. On fait un nul et une défaite. Mais on n’est pas loin. Il reste deux rencontres à jouer, quatre équipes se qualifient. Il faut aller chercher des bonnes performances et espérer que de bonnes choses se passent ensuite. On a une équipe entière, un groupe entier, il n’y a pas que 23 ou 25 joueurs qui ont envie de performer. Nous avons vu des mecs qui n’avaient pas trop de minutes, qui ont fait un match énorme en coupe d’Europe. Cette coupe d’Europe, il ne faut pas la prendre comme un truc “comme ça”. C’est une superbe chose à jouer. Il faut arrêter de se dire que ce n’est pas la priorité. On joue chaque match pour gagner."