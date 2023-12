Pour sa première en Champions Cup à Jean Dauger, l’Aviron bayonnais s’est incliné d’un petit point face à Glasgow (11-12), dans une rencontre où le dynamisme du numéro neuf Gela Aprasidze n’a pas suffi. Les deux échecs de Reece Hodge, en fin de match, ont coûté cher. En face, le numéro huit Ally Miller et l’ouvreur Ross Thompson ont été décisifs.

Les Tops

Gela Aprasidze

Titulaire pour la seconde fois de la saison, le numéro neuf géorgien a été excellent face à Glasgow. En première période, il a mis du rythme derrière son paquet d’avants et a bien alterné avec du jeu au pied court et intéressant. Il aurait pu inscrire un essai (33e), mais il est finalement pénalisé. En défense, l’ancien joueur de Montpellier vole un ballon dans un ruck (19e), plaque bien près de sa ligne (25e) et fait une cuillère importante sur Huw Jones (43e), alors que le centre venait de percer le rideau défensif basque.

Rodrigo Bruni

Le numéro huit argentin a joué 80 minutes. Il a beaucoup porté le ballon (15 courses, 89 mètres parcourus) et a multiplié les charges dans la défense écossaise. Il n’est pas loin d’inscrire le premier essai du match, en force (14e), mais celui-ci est finalement refusé. Il est au soutien de Nadir Megdoud (31e) sur un temps fort ciel et blanc, qui se terminera par l’essai de Facundo Bosch (33e). Avec quatorze plaquages, il est le Bayonnais qui a le plus défendu ce vendredi soir.

Ally Miller

Le numéro huit a marqué un très bel essai (37e), sur un ballon en bout de ligne, où il a pris de vitesse Nadir Megdoud. En attaque, il finit la partie avec 53 mètres parcourus et 3 défenseurs battus. Lorsque son équipe n’avait pas le ballon, il a été au four et au moulin avec 16 plaquages et sa densité physique a été précieuse. Son compère dans le pack, Alex Samuel, a aussi réalisé un gros match.

Ross Thompson

Le numéro dix de Glasgow a bien guidé le jeu de son équipe. Il a commencé la partie avec une superbe passe au pied, captée par Ollie Smith, mais l’essai a été refusé après coup (3e). Il a semblé plutôt à l'aise dans la distribution, avec beaucoup de jeu dans le dos. Il est décisif sur l’essai de Josh Mckay (57e), puisque c’est lui qui adresse la magnifique passe sautée pour son arrière. C’est cet essai qui permettra, au final, aux Warriors de Glasgow de l’emporter d’un petit point.

Ross Thompson à la baguette du jeu écossais. Midi Olympique - Pablo Ordas

Les Flops

Angus Fraser

Entré en jeu à 23 minutes de la fin, à la place de George Turner, le talonneur Angus Fraser a vécu un calvaire. Son lancer (60e) est contré par Manuel Leindekar, le suivant (62e) n’est pas droit. Il fait ensuite une faute au sol (64e), voit Rémi Bourdeau voler un lancer près de l’en-but basque (68e), puis c’est Arthur Iturria qui subtilise une précieuse munition (72e). Sur la touche d’après (73e), le lancer de Fraser n'est à nouveau pas droit. Ce fut aussi le cas du dernier qu’il a eu à effectuer (79e). Une maladresse incroyable dans ce secteur pour le talonneur de 24 ans, qui aurait pu coûter cher à son équipe, mais ses partenaires ont ensuite bien défendu leur ligne dans le temps additionnel.

Reece Hodge

Pour son premier match avec le maillot de l’Aviron bayonnais, l'international australien (29 ans, 63 sélections) pouvait rêver mieux. Il est entré en second centre à la place de Cheikh Tiberghien à une demi-heure de la fin de la rencontre. Il a raté deux pénalités (65e, 75e) qui auraient pu permettre à l’Aviron de repasser devant au score. Les deux tentatives étaient certes lointaines, mais ses deux échecs coûtent très cher au final.

Thomas Ceyte

Thomas Ceyte n’a joué qu’un quart d’heure face à Glasgow. Il n’a pas fait son meilleur match, loin de là, même si sa percée plein axe (78e) a redonné de l’élan aux siens, dans un dernier effort. Avant ça, il fait une faute grossière et largement évitable en venant charger Ross Thompson après un jeu au pied de l’ouvreur écossais (71e). Cinq minutes plus tard, alors que les Ciel et Blanc sont sur un temps fort dans les 40 mètres adverses, le deuxième ligne perd le ballon à l’impact.