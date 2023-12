Les Palois ont poussé en fin de match pour faire basculer une nouvelle fois la rencontre en leur faveur. Et malgré les nombreux pick and go, les mêlées à rejouer et autres tentatives vaines, ils ont fini par l'emporter grâce à un essai d'Attissogbé dans le money time (24-21).

Défaite pour son entrée en matière dans la Challenge Cup, la Section Paloise s'est reprise lors de cette deuxième journée. Les joueurs de Sébastien Piqueronies sont venus à bout, au stade du Hameau, des Gallois du Dragons RFC qui les avaient dominés la saison dernière (24-21). La Section s'adjuge le chassé croisé au finish !



Le résumé > https://t.co/aRISNrPZE4 pic.twitter.com/4PsobSKC3o — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 16, 2023 Le Dragons RFC se saborde en fin de période La première mi-temps est assez équilibrée et il faut attendre environ une demi-heure pour voir la rencontre se décanter. Entre-temps, la botte de Cai Evans avait fait mouche à deux reprises offrant un pécule de six points à son équipe. C'est sur un ballon porté que les Palois trouvent la solution. Romain Ruffenach aplatit en force et donne l'avantage à son équipe pour la première fois de la rencontre. Cette avance sera de courte durée. Sur l'engagement, James Benjamin, initialement pas prévu pour ce match, profite d'un rebond favorable pour s'emparer du ballon et filer dans l'en-but. Alors que le Dragons RFC contrôlait la fin de première période, les Gallois vont se saborder. Alors qu'ils avaient un lancer en touche, au niveau de leurs 5 mètres, James Benjamin envoie une passe de quaterback et se fait intercepter par Pau. Thibault Hamounou en profite pour aplatir en force, à la sirène. Pau l'emporte à la sirène La seconde période est moins rythmée que le premier acte. Les deux équipes gâchent énormément. Si les Palois parviennent à faire la différence en mêlée, les joueurs de Newport parviennent, à chaque fois, à se montrer efficaces au grattage. Cai Evans et Axel Desperes se renvoient la politesse au pied jusqu'à dix minutes du terme. Sur une touche à 5 mètres, les Gallois se montrent efficaces sur le ballon porté et parviennent à aplatir grâce à Brodie Coghlan. Les Palois trouveront les ressources pour s'imposer à la sirène. Dan Robson trouve, sur une petite sautée, Théo Attissogbe qui vient aplatir face aux perches et offrir la première victoire aux Béarnais en Challenge Cup dans ce cru 2023-2024. La prochaine rencontre des deux équipes en Challenge Cup aura lieu en 2024. La Section paloise se déplacera en Afrique du Sud, le 14 janvier, sur la pelouse des Cheetahs alors que les Dragons iront à Parme défier le Zebre, tombeur d'Oyonnax plus tôt dans l'après-midi.