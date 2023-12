Direct. Valence-Romans - Béziers : suivez le match de la 14e journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la 14e journée de Pro D2 et la rencontre entre Valence-Romans et Béziers. Coup d'envoi à 19h00.

Valence-Romans a connu un match compliqué pour sa dernière réception avec une petite victoire 6 à 0 face à Soyaux-Angoulême puis une défaite à Dax. Face à Béziers ils voudront retrouver les chemins de la victoire au stade George Pompidou. De son côté, Béziers réussi une très bonne saison, les Biterrois, troisième, reviennent d'une victoire à Biarrtitz. Ce match aura lieu au stade George-Pompidou et sera arbitré par M. Noirot.