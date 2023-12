Brive s'est imposé au bout du suspense contre Vannes (13-11) grâce à une ultime pénalité de Stuart Olding juste avant la sirène. Un dernier coup de pied qui restera dans les mémoires corréziennes.

La trajectoire du ballon a duré une éternité. Une éternité durant laquelle les 7959 supporters corréziens sont passés par toutes les émotions, d'abord inquiets par cette trajectoire, puis libérés par le dénouement heureux de cette dernière pénalité grâce à un poteau rentrant. Stuart Olding vient de passer la pénalité décisive de plus de 40 mètres sur la gauche des poteaux (au croisement de la ligne des 40 et de celle des 15 mètres). Celle qui offre un précieux succès aux Brivistes face au leader vannetais (13-11).

Et ce alors que le buteur irlandais du CAB connaissait plusieurs échecs depuis la semaine dernière (trois coups de pied manqués à Colomiers dans une situation similaire et un nouveau "assez facile" contre Vannes), et qu'il avait laissé le but au jeune Tom Raffy, sans plus de réussite. Pourtant, l'international irlandais, capitaine face à Vannes, assure n'avoir jamais douté au moment de prendre la décision. "Ça ne fait jamais du bien de rater des pénalités assez faciles, mais je prends sur moi et je sais que je peux la mettre. Je n'ai jamais douté. Je savais qu'en la passant nous avions de grandes chances de gagner le match. C'est mon rôle de buteur de prendre ces responsabilités dans ces moments-là."

Si Pierre-Henry Broncan, le manager briviste, saluait évidemment la prise d'initiative de son buteur, il regrettait aussi qu'il n'attende pas la fin du match pour s'élancer... "Stuart ne met peut-être pas toutes ses pénalités mais quand je le vois s'avancer vers le ballon, je me dis que c'est un mec qui a du caractère, un mec qui prend ses responsabilités... même s'il est assez con pour taper avant la sirène."

Hirèche : "C'est moi qui lui demande de taper avant la 80e"

Peu de minutes après l'intervention de son entraîneur, Saïd Hirèche plaidera coupable : "Je vais me faire gronder par Pierre, car c'est moi qui lui demande de taper avant la 80e pour qu'on ait un dernier ballon, une dernière munition, en cas d'échec. C'était une erreur de ma part, j'assume." Sans rancune pour Olding : "Saïd est génial dans ces moments. Il est calme et serein."

Finalement, au terme d'un cafouillage sur l'ultime renvoi, les Vannetais auront bien la dernière munition tant redoutée par Pierre-Henry Broncan. Celle-ci ne donnera rien, et tous les Brivistes peuvent pousser un "ouf" de soulagement au moment de partir en vacances pour les fêtes de fin d'année, l'esprit sûrement un peu plus léger après des semaines de galère.