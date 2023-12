Aurillac - Dax : le résumé de la victoire aurillacoise

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour revivre le direct commenté de la 14e journée de Pro D2 et la rencontre entre Aurillac et Dax.

Aurillac qui était plutôt sur une bonne série avant sa défaite à Montauban, accueillait Dax. Les Cantalous pouvaient, en cas de victoire, accrocher le bon wagon. Dax qui était plutôt en bonne forme avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs est capable de coup à l'extérieur, en témoigne sa victoire à Biarritz. Ce match avait lieu au stade Jean-Alric et sera arbitré par M. Boulay.