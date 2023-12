Après avoir impressionné en Top 14, c'est en Champions Cup que les Bordelais ont fait étalage de leurs nouvelles ambitions. Sur la pelouse du Connacht et sans Louis Bielle-Biarrey ou Yoram Moefana, les hommes de Yannick Bru ont remporté une cinglante victoire 41-5. Nous parlons de leur nouveau statut dans La Troisième mi-temps.

Derrière les Toulousains, Rochelais ou Racingmen, il y a un club de Gironde qui commence tout doucement à s'affirmer. L'Union Bordeaux Bègles et sa ligne d'arrières étoilée est en train de trouver son rythme dans l'hexagone, mais aussi en dehors, sur la pelouse du Connacht (5-41). Depuis quelques années, les coéquipiers de Matthieu Jalibert peinent à briser le plafond de verre que représentent les demi-finales de Top 14. Mais entre l'arrivée de Damian Penaud, les confirmations de Maxime Lucu ou Yoram Moefana et les éclosions express de Nicolas Depoortère et Louis Bielle-Biarrey les trois-quarts girondins ont de quoi mettre le feu de partout.

Un pack en question

Principale interrogation du début de saison : les avants pourront-ils être à la hauteur des fusées de derrière ? Pour le moment, les "gros" répondent présent et c'est bien là une condition sine qua non à la conquête d'un titre. Comme lorsqu'il s'agissait de remporter un match sous la neige, chez le promu oyonnaxien (23-29) qui avait avant cela fait tomber La Rochelle, Lyon ou Clermont dans son antre de Charles-Mathon. Dans La Troisième mi-temps, nos journalistes n'ont pas hésité à dire tout haut ce qui commence à être chuchoté un peu partout : l'Union Bordeaux Bègles fait désormais partie des candidats les plus sérieux pour remporter le Top 14 ou l'Investec Champions Cup.