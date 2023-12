Observateur avisé de la Champions Cup, Xavier Garbajosa, consultant Midi Olympique, s’est régalé à regarder la performance de l’UBB face au Connacht (5-41). il livre ici un éclairage technique expliquant la transformation du jeu bordelais.

"J’aurais pu vous parler ici de l’exploit des Bayonnais à Thomond Park contre le Munster. Pour une première rencontre en Champions Cup, décrocher un match nul (17-17) face à cette province irlandaise n’a rien d’anodin. Au contraire. Cette performance en dit long sur la capacité de résilience des joueurs de l’Aviron. Mais vous connaissez mon appétence et mon amour pour le jeu debout, le jeu de mouvement. Et dans ce registre, j’ai été particulièrement bluffé par la prestation de l’Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Connacht. Sur l’aspect technique, les Bordelais ont réalisé un match parfait avec du jeu debout, de la continuité, de l’alternance entre jeu axial et latéral, des passes au contact. Jusque-là, je n’avais pas eu la sensation d’une équipe voulant jouer autant debout. Ce n’est pas la marque de fabrique de cette équipe. Sauf que.

Jeu en losange

La ligne de trois-quarts bordelaise est équipée pour jouer de cette façon, avec une forte capacité à jouer et gagner les duels. Quatorze franchissements nets dans cette rencontre pour l’UBB, c’est colossal. Les Bordelais ont su créer ces espaces notamment grâce à leur jeu sans ballon, mais aussi à la faculté à passer les bras dans le dos de la défense. Surtout, les porteurs de balle ont eu cette intelligence de ne pas s’isoler des soutiens, de ne pas faire le mètre de trop pour assurer la continuité. Je revois, sur un des deux essais de Uberti, cette passe au contact qui permet de libérer de l’espace et d’aller marquer. Je revois encore cette percée de Bochaton avec Jolmes bien calé dans son axe. Sur cette action, on a pu voir ce jeu en losange après franchissement avec un soutien axial, mais aussi deux soutiens latéraux pour offrir du choix et créer de l’incertitude. C’est sans doute l’une des cellules de jeu les plus difficiles à mettre en place. L’effort d’un joueur pour se projeter vers l’avant au soutien n’est pas inné. Ça se travaille, ça nécessite beaucoup de communication, ça prend du temps, mais quand elle est de rigueur, elle resserre les défenses et crée des espaces. C’est un jeu sans ballon de manipulation extraordinairement efficace. Cela permet également de consommer des défenseurs.

Grâce doit être aussi rendue au travail du paquet d’avants de l’UBB

Un changement s’opère au sein de cette formation. C’est une certitude. Et tout ça, avec une charnière Lucu-Jalibert qui anime magnifiquement bien. Cette forme de jeu aperçue est sans doute liée à l’arrivée d’un nouveau staff mené par Yannick Bru, formé à l’école toulousaine, éduqué par cette idée du rugby. Pourtant, Yannick Bru n’a pas toujours été un défenseur du jeu debout. Lui qui s’est formé dans le travail et la résilience, avec une grosse appétence pour le combat. Je ne parlerais donc pas de "Toulouse Touch made in Yannick Bru". Yannick s’est adapté à son effectif, ses forces et ses faiblesses. Il est en passe d’en tirer la quintessence. Ce style de jeu se marie bien avec la radiographie que l’on peut faire de la ligne de trois-quarts de l’UBB. Il y a du talent conjugué à de l’intelligence. Et puis, ne nous leurrons pas, si les trois-quarts bordelais ont tant brillé, c’est aussi parce que les avants ont constamment avancé et bougé la défense du Connacht. Cinq essais de trois-quarts (le sixième est un essai de pénalité), c’est aussi le travail des "gros" qui a payé. Grâce doit être rendu au paquet d’avants de l’UBB."