En mettant beaucoup de rythme dans son rugby, l'UBB s’est imposé largement sur la pelouse du Connacht. Les Girondins ont soigné leur entrée en matière.

Dans le Sportsground de Galway, aux tribunes semblables à celle d’un hippodrome, l’UBB a lâché ses pur-sang. Voilà un cinglant succès de la bande à Yannick Bru, qui illustre de la meilleure des manières ce dont cette Union Bordeaux-Bègles est capable dans sa version 2024. Du spectacle aux quatre coins du terrain, six essais inscrits et cinq points empochés au classement : il n’en fallait pas plus aux Girondins pour passer une bien belle soirée. Pourtant, la nuit irlandaise avait pourtant débuté par une grosse séquence défensive pour les hommes de Yannick Bru. Pied au plancher d’entrée de jeu, les joueurs de Galway font dans le frontal, le brutal même pour tester la défense française. "La première satisfaction, c’est ce secteur, explique le manager de l’UBB. On a très bien défendu contre une équipe très en place offensivement. La défense c’est une organisation évidemment mais c’est un état d’esprit. Et on avait besoin de se retrouver là-dedans. Je suis aussi satisfait de ce qu’on a pu faire près de notre ligne d’en-but, que ce soit sur les ballons portés ou le petit jeu d’avants".

Penaud, encore lui

Un mur aquitain qui tiendra bon pendant dix premières grosses minutes, bien que commettant quelques indisciplines. "On doit encore s’améliorer mais comme je dis aux joueurs on ne gagne pas des trophées avec des casques bleus, à des moments aussi on peut s’approcher de la limite". Ça, c’était avant de renverser la table. D’abord, sur un coup d’éclat collectif, initié par Matthieu Jalibert qui sert Tapuaï pour Tatafu, c’est Romain Buros qui plante la première banderille. Dans cette première période, l’inévitable Penaud - sept essais en quatre titularisations - y est également allé de son essai. En prenant le jeu à son compte, Bordeaux a mis sur le reculoir des Irlandais pris de court par les attaques girondines. Seul le jeune Cian Prendergast, ultra-disponible et hyperactif balle en main, a donné du fil à retordre aux Bordelais. Mais en deuxième mi-temps, ils ont accéléré la cadence en scorant à quatre reprises. Par Uberti, deux fois, ou encore à nouveau Buros pour l’essai du bonus offensif.

Des entrées importantes

Les avants ont été récompensés par un essai de pénalité après une domination physique évidente sur les avants irlandais. Les différentes entrées combinées de Tameifuna, Sadie ou même Miquel ont eu un impact important dans la fin de match. "L’enseignement de cette rencontre, c’est qu’on a réussi à joindre l’utile, c’est-à-dire notre défense et notre sérieux, à l’agréable, c’est-à-dire notre attaque. Donc c’est chouette". Une prestation qui confirme qu’il faudra donc bien compter sur Bordeaux-Bègles dans cette Champions Cup. Avec un groupe complet et homogène tel que le sien, l’UBB peut vraiment voir venir.