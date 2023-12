Wayne Barnes, l'homme au sifflet lors de la finale de la Coupe du monde 2023, a partagé sur X un article relatant l'agression subie par un arbitre de football dans le championnat de première division turque. Récemment retraité, l'Anglais a pris position, n'hésitant pas à mettre en garde le rugby sur des possibles dérives similaires.

Les images ont fait le tour du monde. Elles sont inacceptables. Elles concernent notre cousin du ballon rond, mais interrogent tout de même sur une violence de plus en plus forte dans le monde du sport.

Lundi, la rencontre de première division turque entre le MKZ Ankaragücü et Rizespor se concluait sur un match nul (1-1). Haili Umut Meler, l'arbitre du match, n'avait pas le temps de rentrer au vestiaire que le président du club hôte, Faruk Koca, se précipitait sur lui et lui assénait un violent coup de poing en plein visage. Tombé au sol, il était roué de coups par plusieurs proches de l'homme fort du MKZ Ankaragücü. Un véritable scandale, qui a fait les gros titres de la presse turque et européenne. Le journal Fotomaç a titré à sa Une : "le coup de poing de la honte", The Guardian a préféré parler de "terreur turque". L'émotion est unanime et dépasse les frontières du football.

Sur X (ancien Twitter), l'ancien arbitre international Wayne Barnes a partagé la vidéo de l'agression, tout en l'accompagnant d'un message sans équivoque : "C'est pour ça que les dirigeants, les instances, les systèmes juridiques et les entreprises de réseaux sociaux doivent faire davantage pour éradiquer les abus dans tous les sports et à tous les niveaux."

Vos actions deviennent vos habitudes

L'expérimenté Wayne Barnes a plusieurs fois été la cible de cyberharcèlement et de menaces en ligne. En novembre 2022, sa famille et lui avaient été menacés de mort après la victoire du XV de France face à l'Afrique du Sud. Rebelote un an plus tard pour la finale du Mondial 2023 entre Sud-Africains et Néo-Zélandais. Sa femme, présente au stade de France, avait dénoncé "l'ambiance ignoble" qui régnait ce soir-là dans l'enceinte de Saint-Denis et révélé que son mari avait reçu des menaces de mort sur Instagram et sur son adresse e-mail. "Vous ne me manquerez pas, ni les menaces de mort", avait exprimé l'Anglais au moment d'annoncer sa retraite.

S'il n'a jamais été agressé physiquement - encore heureux (!) - Wayne Barnes est bien placé pour parler des dérives du sport. En trois phrases, l'un des directeurs de jeu les plus chevronnés du rugby international, met en garde le ballon ovale sur les conséquences d'un acharnement progressif sur les officiels de match : "Vos pensées deviennent vos mots. Vos paroles deviennent vos actions. Vos actions deviennent vos habitudes." A méditer.