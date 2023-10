Wayne Barnes a reçu des menaces de mort après la finale de la Coupe du monde, affirme son épouse qui a pris la parole pour soutenir son mari et critiquer ces comportements.

La Coupe du monde de rugby est enfin terminée pour les arbitres. Plus critiqués que jamais sur les réseaux sociaux, les officiels du Mondial n'ont pas vécu une sereine fin de tournoi. Pour preuve, Wayne Barnes a reçu des menaces de mort après la finale Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud. Polly Barnes, l'épouse de l'Anglais, a réagi sur les réseaux sociaux avec des propos forts. "Quelle ambiance ignoble au Stade de France. C'est juste un jeu, b*rdel". Le principal intéressé s'est également fendu d'un message. "À plus tard pour la Coupe du monde de rugby. Vous ne me manquerez pas, ni les menaces de mort".

Wayne Barnes affirme également que son épouse a été ciblée par ces internautes malveillants. Avec plus de cent matchs internationaux dirigés, l'arbitre anglais n'a pas été épargné au lendemain de la finale du Mondial, avec des critiques sur le carton rouge attribué à Sam Cane, ou le dernier grattage de Kwagga Smith.

Un précédent en novembre 2022

Un an auparavant, Wayne Barnes et sa femme avaient déjà subi des messages haineux, après le test-match homérique entre le XV de France et l'Afrique du Sud. Rassie Erasmus avait fustigé l'arbitrage de l'Anglais sur les réseaux sociaux, et des internautes avaient ensuite surenchéri pour s'en prendre directement à Barnes. À l'époque, l'arbitre avait réagi face à ces propos inqualifiables. "Polly, ma femme, ne prend pas la décision d'être arbitre. Le samedi soir, des abus directs ont commencé à se produire à Polly. Puis, les deux ou trois jours suivants, Polly a été directement maltraitée... Cela ne me dérange pas que les gens critiquent ma performance et, s'ils veulent me maltraiter directement, c'est leur choix. Cela vous affecte et cela affecte votre famille".