Face à Aurrilac, l'USM a lavé l’affront de la gifle à Béziers en s’offrant un bonus offensif.

Cette intense semaine d’entraînements a-t-elle porté ses fruits ?

Ce point de bonus est important. Si nous regardons le classement, plusieurs équipes ont pris de l’avance sur nous grâce à des bonus, que ce soit à l’extérieur ou à domicile. Nous avons pris un bonus lors de la première journée face à Valence-Romans et depuis, plus rien… Cette victoire bonifiée va vraiment nous faire du bien moralement et j’espère qu’elle nous permettra de gagner en confiance.



Face à Aurillac, nous avons senti un paquet d’avants serein et qui a dominé dans tous les secteurs de jeu…

Malgré la défaite à Béziers, nous avons gardé confiance. Le terrain n’était pas en très bon état et au vu des conditions, nous nous sommes dit dans la semaine qu’il fallait jouer devant, en mettant l’accent sur les mauls et les mêlées pour faire mal à Aurillac. Heureusement, nous avons réussi à faire de belles choses mais il faut encore procéder à des réglages pour être plus « tueur » sur les ballons portés, par exemple.



Vous avez également été bien moins pénalisé qu’à l’accoutumée !

C’est quelque chose que nous voulons régler. Nous savons être disciplinés mais parfois, nous lâchons… Il faut que nous continuions à travailler sur les détails parce que cette indiscipline à tendance à nous tuer. Nous devons nous concentrer, ne pas confondre envie et agressivité.



Malgré tout, il reste toujours cette sensation d’irrégularité ?

(Il souffle) C’est frustrant pour le groupe parce que nous sommes conscients des qualités que nous avons. Il faut absolument gommer ce manque de constance sur la deuxième partie de la saison. Nous ne pouvons pas exister en Pro D2 si nous prenons quarante points sur chaque déplacement. Même si nous perdons à l’extérieur, il faut perdre avec un peu de fierté. Je ne pense pas que cela soit un manque de confiance, je ne sais pas d’où vient cette irrégularité. C’est bizarre, j’ai du mal à l’expliquer. Il faut trouver des solutions.



Vous êtes actuellement aux portes du top 6, ce dernier déplacement à Agen avant les vacances pourrait être important pour la suite…

Il faut aller là-bas en ayant conscience que nous n’avons rien à perdre. Ce match pourrait être très important pour le groupe. Il faut faire un beau résultat. Si nous gagnions à Agen, nous pourrions être dans le top 6 à Noël. Il faut garder ça en tête. En tant que joueur, j’ai envie de disputer les phases finales, surtout avec ce groupe. J’y crois, je pense que nous sommes capables de le faire.



Votre manager évoquait une semaine difficile, agacé par les critiques autour des résultats. En tant que joueur, comment l’avez-vous vécu ?

Si « PP » a passé une mauvaise semaine, il nous l’a bien caché… Je n’étais pas au courant du tout. Je pense que les supporters ont leur avis. Je ne sais pas exactement ce qu’ils ont dit mais quand j’évoque une semaine difficile, je parle physiquement avec des entraînements très intenses. Je ne parle pas de mauvaise ambiance ou des critiques. Si nous avons été critiqués et bien je n’en savais rien du tout. Nous sommes concentrés sur notre rugby et heureusement.