L'Aviron bayonnais a décroché un match nul historique (17-17), samedi, sur la pelouse de Thomond Park, pour sa première en Investec Champions Cup. Rugbyrama a emmené sa caméra au cœur d'un week-end magique à Limerick, où les joueurs et supporters du club basque ont vécu un grand moment.

Il y a des images qui valent mille mots. L'Aviron bayonnais a écrit ce week-end une page supplémentaire à son histoire, en allant arracher un match nul sur la pelouse du Munster. En accrochant la mythique province irlandaise, les joueurs basques ont vécu un moment incroyable. Pour Rémy Baget, ce sera "des sensations qui resteront à vie".

Un périple marquant que Rugbyrama a pu suivre dans les pas des joueurs, des fidèles supporters ayant fait le déplacement et des dirigeants. Alors, allez-y, il n'y a plus qu'à déguster !

