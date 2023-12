Une enquête est menée par le Munster après qu'un de ses supporters a tiré le maillot de Konstantin Mikautadze, lors de la première journée de l'Investec Champions Cup, face à Bayonne. Le deuxième ligne géorgien avait ensuite feinté un coup de poing à l'encontre du fan irlandais.

Sale week-end pour le Munster. Si les hommes de Limerick ont évité le pire en faisant match nul contre Bayonne (17-17), une scène a retenu toute l'attention de cette rencontre entre Irlandais et Basques. À la 44ème minute du match, un accrochage s'est produit entre plusieurs joueurs des deux équipes, sans grandes conséquences. Mais au milieu de cette échauffourée, un supporter du Munster a tiré le maillot de Konstantin Mikautadze. Furieux, le deuxième ligne géorgien avait feinté de mettre un coup de poing à ce dernier, avant qu'un joueur irlandais ne vienne calmer l'imposant bayonnais. 48 heures après cette scène ubuesque, le Munster a décidé de mener une enquête, selon nos informations, que le club a depuis confirmé dans un communiqué.

Le Munster s'excuse et promet un bannissement de stade pour le supporter

Le Munster possède une charte des règles appliquées aux spectateurs de Thomond Park. Disponible sur le site internet du club double champion d'Europe, le texte n'indique pas précisément la sanction pour un tel comportement. Néanmoins, un bannissement de stade peut être décidé dans plusieurs cas de figure, dont celui de "nuisance de toute nature, incluant un langage grossier ou insultant" ou "l'entrée sur l'aire de jeu ou dans toute autre zone dans laquelle les spectateurs ne sont généralement PAS admis sans autorisation ou excuse légale". Deux règles qui se rapprochent le plus du tirage de maillot du supporter munsterman. Dans le communiqué, le Munster confirme que la sanction sera exemplaire lorsque le supporter aura été identifié : "Le club confirme que la décision a été prise d'interdire au supporter impliqué dans l'incident, d'assister aux matchs à Musgrave Park et Thomond Park." En attendant, le club présente ses excuses et "contactera l'Aviron bayonnais et l'EPCR" pour cela.