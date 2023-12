Le Leinster qui se déplace à La Rochelle pour son premier match de Champions Cup, ce dimanche, a connu de nombreux changements cet été. Son coach s'en est allé, son maître à jouer aussi, pourtant pas de quoi enrayer la machine irlandaise.

S'il fallait choisir une finale de rêve pour cette nouvelle édition de la Champions Cup, le match Leinster - La Rochelle aurait une place de choix. Pourtant le calendrier a décidé de nous offrir cette alléchante affiche dès le premier tour de la phase de poules. La partie entre les Irlandais et les Maritimes, ce dimanche (16h15), a donc tout pour nous offrir un grand match.

Lancaster s'en va, Nienaber arrive

Même si les hommes de Ronan O'Gara sont un peu moins flamboyants en ce début de saison, ils sauront se transcender pour cette compétition dont ils sont doubles tenants du titre. De leur côté, les Leinstermen font comme chaque année figure d'immenses favoris et cela même s'ils ont connu de nombreux changements depuis la saison dernière. Stuart Lancaster, l'homme qui les avaient façonnés ces dernières années s'en est allé. Avec le Leinster, le nouvel entraîneur du Racing 92 avait tout remporté, quatre Pro 14 consécutifs entre 2018 et 2021 (devenu URC depuis) et surtout une Coupe d'Europe en 2018, face aux mêmes Racingmen en finale (15-12). Alors, pour le remplacer les Irlandais ne pouvaient pas miser sur n'importe qui et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Jacques Nienaber, le coach des champions du monde Springboks est arrivé sur l'île au trèfle. Son arrivée est trop récente pour tirer les premières conclusions, mais ce match face aux champions d'Europe pourrait parfaitement lancer sa nouvelle aventure.

L'après "Johnny"

Parti à la retraite leur demi d'ouverture légendaire, "Johnny" Sexton laisse un vide au moins aussi grand que son talent. Ross Byrne qui est chargé de le remplacer n'a certes pas hérité d'une simple tâche, mais son apport a parfois été sujet à questions. Ce fut par exemple le cas l'an dernier quand il a été titularisé d'entrée pour la finale de la Champions Cup face à la Rochelle, Sexton blessé avait raté toute la fin de saison avec son club. Il avait semblé dépassé par l'évènement et n'avait jamais réussi à cadrer son équipe, comme le faisait si bien son illustre prédécesseur.

Pour avoir une idée du niveau de ce Leinster "nouvelle version", il faut se pencher du côté de l'United Rugby Championship, leur championnat. Malgré une lourde défaite face à Glasgow lors de la première journée avec une équipe largement remaniée, Coupe du monde oblige, le Leinster est solide leader de son championnat et a notamment battu le Munster, son plus sérieux concurrent, lors de la 6ème journée.

Alors, peut-être que les Leinstermen sont un peu affaiblis, l'absence de leur maître à jouer va forcément se faire ressentir pendant un moment tant il avait marqué de son empreinte son équipe. Mais la province n'est - sans aucun doute - pas devenue une simple équipe de rugby. Leur XV type, composé pratiquement seulement d'internationaux irlandais, est redoutable. L'évocation de certains noms comme Porter, Sheehan, Doris ou Ringrose, fait froid dans le dos. Les hommes de Nienaber arriveront certainement à La Rochelle plus remontés que jamais, bien décider à enfin faire tomber une équipe qui les a privés de sacre européen deux années consécutives et qui les a battus lors de leurs trois dernières confrontations.

Quoi qu'il arrive, ce La Rochelle - Leinster sera forcément un grand match. Pour des raisons différentes les deux équipes ont besoin de se rassurer. Après tout quelle meilleure rampe de lancement pour viser une nouvelle étoile ?