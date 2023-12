Dans un match qu'ils n'ont jamais réussi à prendre par le bon bout les Parisiens ont été défaits 28 à 5 par les Anglais de Sale. Après sa performance de haut vol la semaine dernière, Léo Barré a été plus en difficulté. L'international anglais, Raffi Quirke a lui réussi une belle entrée en jeu.

Tops

Manu Tuilagi

En première période les Anglais ont largement dominé les Parisiens, mais ils n'ont jamais réussi à passer la ligne et sont retournés aux vestiaires avec un seul point d'avance. Symbole de cette domination "stérile", Manu Tuilagi a beaucoup porté le ballon, beaucoup avancé, fait du mal aux Français, battu trois défenseurs mais sans pour autant transpercer la défense. C'est lui qui provoque la pénalité du 6-5. Il termine sa partie avec 46 mètres parcourus et 7 plaquages pour 0 manqué, solide.

Asher Opoku-Fordjour

Le jeune pilier anglais vivait son premier match en Champions Cup, remplaçant au coup d'envoi il n'a pas été impressionné. Il entre quelques minutes tôt dans le match et se montre rapidement à son avantage. En seconde période, il remplace définitivement Schonert et fait beaucoup de mal aux Parisiens. Ballon en main il avance sur chaque prise de balle, mais malgré ses seulement 19 printemps, c'est en mêlée fermée qu'il fait exploser les soldats roses. Le premier essai des siens vient d'une mêlée où il a largement dominé Abramishvili.

Raffi Quirke

Fergus Warr, titulaire à la mêlée, n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas su impulser la vitesse dont les siens ont peut-être manqué en première période. Entré un peu avant la cinquantième minute, l'international anglais a su apporter la vitesse nécessaire à Sale pour enfin passer la seconde. 6 à 5 à son entrée en jeu, 28 à 5 à la fin du match c'est ce qu'on appelle une entrée en fanfare.

Le Stade français s'est incliné sur la pelouse de Sale pour sa première rencontre de Champions Cup (28-5). Les Parisiens se sont effondrés en deuxième période, malgré un début de match plutôt intéressant.



Flops

George Ford

Le demi d'ouverture du XV de la rose a l'habitude de briller par sa gestion du match au pied. Seulement face au Stade français, ce fut tout le contraire. Dominé par la puissance des artilleurs parisiens Ford a souvent perdu du terrain lors des batailles d'occupation. Il ne trouvait pas la touche assez grossièrement suite à une pénalité en début de match, alors que les siens avaient dominé une mêlée aux abords des 22 mètres adverses. Ses chandelles furent aussi peu précises et souvent trop longues. Ballon en main, il n'a pas su impulser du jeu. C'est plutôt décevant pour un joueur si renommé.

Sa deuxième mi-temps est légèrement plus convaincante, mais malgré la domination des siens il n'a jamais su apporter ce grain de folie qui aurait pu leur permettre de se mettre à l’abri plus tôt.

Léo Barré

Si le premier essai vient de lui, le jeune arrière aurait pu coûter cher. Sa relance tentée depuis son en-but est un échec et Sale a bien failli récupérer la balle et aplatir. En fin de première période, sa passe mal assurée dans le camp des Anglais était à deux doigts de se transformer en essai éclair, seulement sauvé par un jeu au pied mal assuré de l'ailier Roebuck. Après son excellent match face à Toulouse, Léo Barré a eu plus de mal ce dimanche.

Peniasi Dakuwaqa

Ce n'était pas vraiment un match pour les ailiers du côté de Paris, les hommes de Laurent Labit n'ont eu que peu le ballon entre les mains et pas beaucoup écarté. Alors, en attaque le Fidjien n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En deuxième mi-temps il aurait pu allumer la mèche mais commet un grossier en-avant sur un ballon sans pression. Sur le deuxième essai il arrive en retard et ne peut qu'accompagner Jonny Hill.