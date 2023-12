Juste avant d'entamer la quête d'une troisième Champions Cup d'affilée, Raymond Rhule a déjà choisi l'adversaire qu'il souhaitait affronter en finale cette saison. L'ailier rochelais voudrait s'offrir le scalp de Toulouse au vu de la récente rivalité entre les deux clubs.

La Rochelle va-t-elle faire le triplé ? Après deux épopées en 2022 et 2023, les Maritimes visent une troisième étoile continentale et ainsi imiter Toulon, sacré en 2013, 2014 et 2015. À quelques heures d'affronter le Leinster (16h15), Raymond Rhule ne figure pas dans le groupe qui défiera les Irlandais, mais le centre-ailier rochelais veut déjà se projeter en finale. Le Sud-Africain a même choisi son adversaire idéal. "Toulouse, assurément. Ce serait quelque chose que nous aimerions avoir en tant que groupe. Il y a évidemment une bonne rivalité et ils nous ont volé quelques trophées. Mais nous voulons juste être en finale, peu importe qui nous affrontons, ce sera la cerise sur le gâteau" a-t-il confié pour Rugbypass.

Trois finales face à Toulouse... et trois défaites

Les deux équipes sont les plus constantes en Europe depuis 2021. Les Rouge et Noit ont battu les Maritimes à deux reprises cette année-là, en finale de la Champions Cup et du Top 14. Une saison plus tard, les Toulousains battaient à nouveau les Rochelais dans un match de barrage de Top 14 avant que les deux géants ne se retrouvent sur la dernière marche du championnat, en 2023. Dans un match aussi haletant que spectaculaire, Romain Ntamack avait finalement crucifié les espoirs rochelais à quelques secondes de la sirène. En quatre matchs de phase finale, La Rochelle ne s'est pas encore imposé face à Toulouse. La campagne 2023-2024 sera-t-elle la fin de ce plafond de verre ? Raymond Rhule n'attend que cela...