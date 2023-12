Pour son entrée en lice en Challenge Cup, Perpignan s'est incliné ce dimanche après-midi face aux Lions de Johannesburg. Une défaite 28-12 pour les Catalans, qui démarrent de la pire des manières leur épopée avec un revers à domicile sur la pelouse d'Aimé-Giral.

La présence du soleil et des 20 degrés au thermomètre laissait penser que tout était réuni pour que les supporters de l'USAP passent une belle après-midi. À la peine en Top 14, Perpignan ne se cachait pas avant la rencontre et rappelait les ambitions de toute l'équipe dans cette compétition.

Perpignan gêné par le soleil et le jeu des visiteurs

La première pénalité de la rencontre pourrait résumer à elle seule le scénario de ce match. Après seulement deux minutes de jeu, Jordan Hendrikse se préparait à montrer à l'ensemble du stade qu'il n'était pas en difficulté avec le jeu au pied. À plus de 50 mètres, le buteur Sud-Africain passait les perches sans difficulté. Il le fera au total à huit reprises au cours de la rencontre.

Mal rentrés dans la partie et gênés à de nombreuses reprises par les rayons du soleil, les sang et or encaissaient après moins de dix minutes, le seul et unique essai de la rencontre. Une mauvaise réception de Jean-Pascal Barraque permettait aux visiteurs de prendre le large grâce à la vitesse de Rabz Maxwane. Sonnés, les locaux réagissaient et pensaient revenir au score grâce à trois pénalités consécutives après 30 minutes de jeu.

"Un match beaucoup trop compliqué"

C'est pourtant à partir de là que l'intensité va baisser du côté de Perpignan. Les fautes s'enchaînaient et les Lions en profitaient pour prendre les points systématiquement. L'adresse de Jordan Hendrikse impressionnait l'ensemble du public qui tentait de perturber le buteur Sud-Africain, en vain.

Au retour des vestiaires, la seconde période semblait plus difficile pour les locaux. Tant dans l'organisation du jeu que dans la transmission du ballon. Les changements de Franck Azéma et de son staff ne changeaient rien, les fautes se multipliaient et Jordan Hendrikse continuait son festival à 20, 30 et 40 mètres.

Après 68 minutes de jeu, Perpignan avait utilisé tous ses changements et se retrouvait à 14 en raison de la sortie sur blessure de Jaco Van Tonder. Tout le monde comprenait à ce moment que l'USAP n'aurait pas la capacité de revenir dans la partie en infériorité numérique. À la fin du match, Jean-Pascal Barraque confiait au micro de France Télévision : "Ça a été compliqué. On n’a pas réussi à jouer dans leur camp. On a manqué beaucoup trop de passes. On termine avec un gros écart et c'est très frustrant. À nous de gommer ça très rapidement." Les Catalans auront justement l'occasion de se remettre en scelle dans six jours avec un déplacement en Italie pour affronter Benetton.