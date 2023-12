L’USON Nevers Rugby a remporté sa septième victoire (25-16) au Pré-Fleuri face à l’un de ses adversaires directs pour la phase finale, le Stade montois. Troisièmes avant le match, les Landais ont chèrement vendu leur peau, menant 9-0 après une demi-heure avant de céder en seconde période sous la puissance locale. Pour l’ouvreur neversois Yohan Le Bourhis, ce succès récompense avant tout la force d’un état d’esprit que les joueurs n’arrivent pas encore à maintenir loin de leurs bases.

Que vous inspire cette victoire ? Est-ce que le résultat vous paraît plutôt heureux, en ayant été mené 9-0, ou est-ce que vous retenez la façon dont vous avez renversé la vapeur en seconde période ?

Avant tout, on a battu un très gros cador de la Pro D2. On a eu du mal à maîtriser les vingt premières minutes. C’est la défense qui nous fait gagner le match, c’est l’énorme état d’esprit que l’on a affiché. On n’a jamais subi. A 9-0, le score aurait pu être plus lourd en faveur des Montois. Mais on les a eus à l’usure. En première période, on était timides. Il fallait que l’on joue comme on sait le faire ; on voyait que, dès qu’on faisait un lancement, on avançait à chaque fois. Il fallait continuer, attaquer, jouer notre rugby.

L’équipe était menée 6-0 quand vous êtes entré en jeu (à la 25e minute, après la sortie sur blessure de Tanguy Ménoret). Est-ce que vous avez ressenti un supplément de tension à ce moment-là ?

Le but, c’était de remettre au maximum l’équipe en confiance. De mettre du rythme, de la vitesse, de communiquer pour placer tout le monde. On savait que si on était tous en place et qu’on jouait notre rugby, il n’y aurait pas de souci.

Comment expliquez-vous les difficultés de votre équipe dans la première demi-heure ?

On sait que les Montois attaquent toujours leurs matchs très fort. Ils nous ont mis une grosse pression sur la lutte aérienne. Heureusement, on a réussi à récupérer les ballons grâce à notre grosse défense. Cela a vraiment tapé très fort, nos avants ont fait un gros match.

Côté neversois, le jeu au pied de pression et d’occupation n’a pas eu la même efficacité pendant une bonne partie du match.

Les Montois nous mettaient une très bonne pression, les ballons n’étaient pas propres, ce qui a rendu notre jeu au pied approximatif. On a quelque chose à revoir dans ce domaine, on doit avoir de meilleures sorties de camp.

C’est votre septième victoire en sept matchs au Pré-Fleuri, mais vous n’avez pas encore gagné à l’extérieur. Comment l’expliquez-vous ?

Ce soir, on est troisième ou quatrième. On doit montrer ce statut à l’extérieur, sans manquer de respect pour nos adversaires. On doit montrer un autre visage. C’est vrai que jouer au Pré-Fleuri nous aide beaucoup, on a un public qui nous pousse énormément, mais ça ne peut pas être une excuse à chaque fois.

À titre personnel, vous avez joué votre deuxième match d’affilée, ce soir, dans une saison où on vous voit moins que l’an dernier. Comment l’avez-vous vécu ?

La concurrence est rude, il y a deux autres très bons ouvreurs (Shaun Reynolds et Tanguy Ménoret, NDLR). C’est vrai que j’ai peu de temps de jeu, c’est compliqué pour moi. Le match que l’on fait à Dax (défaite 24-17), la semaine dernière, je le prends pour moi. Mais ça fait du bien d’enchaîner et d’avoir la confiance des coachs.