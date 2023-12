Toujours intraitable à domicile, Nevers est cette fois venu à bout de Mont-de-Marsan et confirme son statut de "gros" dans ce championnat. De son côté Grenoble fait fi de ses points de pénalité et continue sa remontée au classement. Vannes n'est plus invaincu à la Rabine. Avec sa victoire en Bretagne Aix-en-Provence réalise le gros coup de cette 13e journée de Pro D2.

L'USON sait y faire, même face aux gros

Certes, l'USON Nevers rugby était invaincue à domicile et sûre de sa force. Mais les joueurs et le staff ont su le rappeler dans la semaine, c'était leur premier gros test au Pré-Fleuri, face à une équipe du haut de tableau (Brive étant venu en crise à la mi-novembre). Et force est de constater qu'ils ont répondu présent. Ils ont prouvé à une référence du genre que leur défense était de haut niveau. D'autre part, la patience dont ils ont fait preuve dans le premier acte, avec un score de 0-9 malgré une belle domination, est un gage d'optimisme pour la suite.

Quant au Stade montois, il a parfois laissé l'impression de sa propre caricature. À vouloir trop défendre, on oublie certains aspects essentiels pour gagner. Ce n'est qu'en fin de partie, alors que le débours au score était de 13 points, que les hommes de Patrick Milhet ont joué les coups avec brio. De quoi revenir dans la partie et contraindre Yohan Le Bourhis à taper la pénalité du 25-16.

Les deux équipes se talonnent toujours, à la différence que ce sont les Neversois, quatrièmes, qui devancent les Landais.

Le BO s'enfonce dans les tréfonds du classement

Quelle fin de match à suspense ! Le ballon porté formé par le paquet d'avants biarrots était pourtant prometteur. Mais la transmission vers le talonneur Thomas Sauveterre était mal assurée. Fin du match (17-20) et quatrième défaite de rang pour le BO. Les joueurs n'étaient pas tous d'accord face à cette pénalité obtenue à environ 30 mètres face aux poteaux. Devaient-ils se contenter du match nul, tant ils ont longtemps couru après le score ? Les regrets seront grands, ça c'est certain, du côté d'Aguilera. D'autant plus que les Basques n'ont plus que deux points d'avance sur la zone rouge (et l'avant-dernier Soyaux-Angoulême).

Pierre Pagès et les Biarrots semblent abasourdis, après avoir perdu face à Béziers à domicile. Icon Sport

Et pendant ce temps, l'ASBH poursuit le rêve, avec une troisième victoire de rang, que l'on peut ajouter à deux bons points pris à Agen et Aix, et à la correction infligée au FCG. Cela dure depuis deux mois maintenant pour les Biterrois, qui représentent plus qu'une mode passagère.

À Sapiac, la cuvette s'amuse

Est-ce vraiment le carton rouge de Shvangiradze qui a changé la face de ce match ? Il faut dire qu'il y a eu deux autres cartons jaunes adressés aux Aurillacois (Rodgers, Plantier) qui les ont aussi grandement pénalisés. Mais même avant ça, la tendance était montalbanaise. Car Segundo Tuculet portait le vert et noir. L'arrière argentin s'est offert un doublé et une « passe décisive », avec un coup de pied rasant pour Guillemin.

Avec un doublé et une passe décisive, Segundo Tuculet (Montauban) a réalisé une grande partie contre Aurillac. Icon Sport

Même si la limite de ces Montalbanais se trouve en déplacement, et non dans leur cuvette de Sapiac, ce succès bonifié a le don de booster le moral des troupes. En effet, l'USM, défaite quatre fois sur les cinq dernières sorties, n'avait empoché qu'un bonus depuis le début de la saison. C'était lors de la première journée, avec la victoire contre Valence-Romans.

Le Stade aurillacois n'avait peut-être pas misé sur sa composition d'équipe type. Mais toujours est-il qu'il leur aurait été possible de mieux rivaliser avec un peu plus de rigueur. Parce que c'est ce match dans le Tarn-et-Garonne a tous les traits de ce qu'on appelle un voyage à vide... De plus, les Cantaliens se voient doublés par leurs adversaires du soir. Sapiac pointe à la septième place, à égalité avec Grenoble, sixième grâce à sa victoire au match aller (37-16).

Grenoble : la passe de quatre

Après leur victoire sur la pelouse d’Angoulême, le FC Grenoble voulait définitivement lancer sa saison à l'extérieur, et ce déplacement à Rouen, le dernier, tombait à pic. Dominants en début de rencontre, les Isérois auraient bien pu être punis mais un léger en-avant rouennais les sauvait. De retour dans le camp adverse, ils enclenchaient finalement la seconde et marquaient les premiers points grâce à la botte de Romain Trouilloud qui doublait même la mise, après la réponse des hommes de Sébastien Tillous-Borde. Mais à la faute juste avant la pause Atu Manu laissait ses coéquipiers à 14 pour un plaquage sur un joueur en l’air.

Le surpuissant Pio Muarua a de nouveau joué sa partition pour le FC Grenoble. Icon Sport

Malgré l'infériorité, les Isérois attaquaient bien leur seconde période grâce au même Trouilloud qui passait trois nouveaux points. Largement dominateurs, les Grenoblois ne concrétisaient pas leurs multiples occasions par un essai, mais leur buteur donnait un peu plus d’air aux siens grâce à deux nouveaux coups de pied. C’est Pierce Phillips, le deuxième ligne remplaçant, qui libérait définitivement les siens avec un essai toute en force. Muarua, bien servi par Trouilloud, filait même une nouvelle fois derrière la ligne. Grenoble a mis du temps à entrer vraiment dans ce match, mais a su se libérer en deuxième période et grâce, notamment, à un Romain Trouilloud des grands soirs. Le FCGR s’impose largement (10-29) à Robert-Diochon et s’invite dans la danse du haut de tableau après une série de quatre succès. De son côté, même s’ils sauvent l’honneur en fin de match, les Rouennais sont plus que jamais derniers.

Angoulême apprend à recevoir

Dans un match où les Agenais arrivaient petit à petit à imposer leur rythme, Hubert Texier leur facilitait la tâche. Coupable d’un plaquage sur un joueur en l’air, le troisième ligne était expulsé pour dix minutes. Mais cette infériorité numérique allait galvaniser les Angoumoisins qui pour la première fois allaient se créer des occasions, à chaque fois annihilées par de légères maladresses. Toutefois sous pression, les Agenais se mettaient finalement à la faute, permettant aux Violets d’ouvrir le score (3-0). Après une bonne action des trois-quarts, qui venaient s’écraser dans les 22 mètres, le pack d’Angoulême finissait bien le travail en aplatissant en force par Texier qui se rattrapait bien.

\ud83d\udd1a ??? ?? ????? ?̀ ?????? !

Qu’elle fait du bien cette victoire !

Une rencontre où nos joueurs ont montré du caractère pour s’imposer face à Agen !

Dernier rendez-vous de l’année 2023 la semaine prochaine face à Rouen à Chanzy !#PROD2 | #SAXVSUA pic.twitter.com/9p7WuH1o9Z — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) December 8, 2023

Alors qu’ils ont attaqué le second acte plein d’intentions, les Agenais ont mis du temps avant d’enfin concrétiser. C'est Thomas Vincent, qui après un bon travail de ses avants, déposait son vis-à-vis pour filer à dame et redonner espoir à Agen. Un espoir de courte durée après une nouvelle pénalité de Corentin Glénat. Dans un match qu’ils n’ont jamais su prendre par le bon bout, les Agenais s’inclinent (16-7) face à des Angoumoisins qui, eux, se donnent un peu d’air à domicile.

Dax se fait peur

Dans des conditions compliquées, auxquelles ils sont désormais habitués, les Drômois ont mieux débuté leur partie que leurs adversaires de Dax. Ils se montraient dès les premières minutes du match plus conquérants. Et sans un en-avant de passe, Mawalu aurait même pu aller derrière la ligne... Heureusement, Lushéro n’allait pas se faire prier pour concrétiser cette domination avec trois, puis six points. Mais un essai de Louis Barrère permettait finalement aux Dacquois de prendre les commandes juste avant les citrons.

Isaac Te Tamaki, centre de Valence-Romans. Icon Sport

Au retour des vestiaires, le centre drômois, Te Tamaki laissait ses coéquipiers à 14 pour dix minutes après un plaquage haut. L’occasion était trop belle pour Dax qui enfonçait un peu plus le clou après un bon ballon porté qui passait la ligne. Après une nouvelle pénalité, les Dacquois allaient même mener de neuf points à sept minutes du terme. Mais dans une folle fin de match qui a vu Leatigaga expulsé, et les Damiers revenir à deux points grâce à un essai transformé, Dax a finalement tremblé jusqu’au bout. La victoire est obtenue sur le fil (18-16). Un match à l’image de sa saison pour Valence qui a alterné le bon et le moins bon mais qui empoche tout de même un point important.

Coup de chaud à la Rabine

Le choc de cette 13e journée de Pro D2. Solide leader, Vannes accueillait Provence, un des favoris à la montée en Top 14. Menés de 6 points au bout de 20 minutes, les Bretons n’ont pas débuté leur partie de la meilleure des façons. Intraitables sur leur terre cette saison, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont cru se reprendre quand Lafage passait ses premiers points du match. C’était sans compter sur des Aixois venus faire un coup. Après un 50-22 qui fera polémique, Gopperth envoyait une magnifique transversale à Taieb qui filait aplatir sous les sifflets de la Rabine.

Revenu des vestiaires avec d’autres intentions, on crut que les leaders avaient remis la main sur leur match, après un ballon porté d’école, Léon Boulier fonçait derrière la ligne et permettait déjà aux siens de recoller à trois points. Mais ils étaient moins sereins, et Léon Boulier se signalait de la mauvaise manière cette fois. À la faute dans un maul, le troisième ligne était envoyé au frigo pour dix minutes. Une occasion en or que Provence a su saisir. Derrière un nouveau ballon porté ils enfonçaient leurs adversaires et Harrison pouvait aplatir sans opposition. Parce que c’était le thème de la soirée, c’est d’un nouveau “porté” qu’est venu le troisième essai des Aixois. Touche à 5 mètres, maul, essai, on prend les mêmes et on recommence. Pour un peu changer, l’essai de l’espoir des Bretons ne venait pas d’une cocotte. C’est Hamish qui aplatissait en force pour revenir à 10 points à 8 minutes de la sirène. Un écart trop grand pour des Vannetais qui s’inclinent pour la première fois de la saison chez eux (17-27), sans bonus qui plus est. Provence envoie un message à la concurrence.